Esencias de la fiesta

Una semana que traspasa fronteras

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 18 de agosto 2025, 01:13

Cristina Peilei y su marido Peifeng Ye regentan el restaurante Tamaya de Bilbao. Llegaron a la ciudad hace más de 20 años y decidieron emprender ... juntos. Son de China, pero sus tres hijos, Julen, Hugo y Lucas, nacieron en la capital vizcaína. No es de extrañar que, a pesar de tener apego a su país natal, quieran estar en la ciudad cada vez que Marijaia se asoma al balcón del Teatro Arriga. ¡Porque en Aste Nagusia hay que estar en Bilbao! Aunque haya que cambiar las vacaciones de fecha. Sus tres hijos viajaron a China en julio para poder estar en la Semana Grande. Les gusta vivirlas con su cuadrilla de amigos del colegio.

