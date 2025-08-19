El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cómo hemos cambiado

El profesor de aurreskus de los alcaldes

Ramón Bañuelos ·

Dantzari

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Martes, 19 de agosto 2025, 01:50

Ramón Bañuelos lleva más de tres décadas acompañando y enseñando a los diferentes alcaldes de Bilbao a bailar el aurresku con el que cada 15 de agosto se homenajea a la Virgen de Begoña, uno de los actos más simbólicos y aplaudidos con el que también se incia de alguna manera la cuenta atrás para el comienzo de la Aste Nagusia. Recordemos que la Semana Grande empieza históricamente el siguiente sábado al día de la Virgen.

Imagen después - El profesor de aurreskus de los alcaldes
Imagen antes - El profesor de aurreskus de los alcaldes

El primer alcalde que pidió a Ramón que le enseñase a bailar el aurresku para «dedicárselo a todos los bilbaínos» fue José María Gorordo. Hasta entonces, la comitiva municipal acudía a la basílica de Begoña, pero su participación se limitaba a presenciar la actuación de los dantzaris, entre los que se encontraba Bañuelos, como el resto del público.

Jose María Gorordo

La decisión de Gorordo marcó un antes y un después y el aurresku del alcalde a la salida de la misa se ha convertido en una de las tradiciones más fotografiadas.

Imagen principal - El profesor de aurreskus de los alcaldes
Imagen secundaria 1 - El profesor de aurreskus de los alcaldes
Imagen secundaria 2 - El profesor de aurreskus de los alcaldes

Ramón enseñó a Gorordo, pero también a Iñaki Azkuna, Ibon Areso y desde hace una década acompaña a Juan Mari Aburto, que no ha fallado ni un solo año. «Es una tradición muy bonita y estoy encantado de formara parte de ella», confiesa el dantzari.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  6. 6

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  9. 9

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El profesor de aurreskus de los alcaldes

El profesor de aurreskus de los alcaldes