El profesor de aurreskus de los alcaldes

Carmen Barreiro Martes, 19 de agosto 2025, 01:50 Comenta Compartir

Ramón Bañuelos lleva más de tres décadas acompañando y enseñando a los diferentes alcaldes de Bilbao a bailar el aurresku con el que cada 15 de agosto se homenajea a la Virgen de Begoña, uno de los actos más simbólicos y aplaudidos con el que también se incia de alguna manera la cuenta atrás para el comienzo de la Aste Nagusia. Recordemos que la Semana Grande empieza históricamente el siguiente sábado al día de la Virgen.

El primer alcalde que pidió a Ramón que le enseñase a bailar el aurresku para «dedicárselo a todos los bilbaínos» fue José María Gorordo. Hasta entonces, la comitiva municipal acudía a la basílica de Begoña, pero su participación se limitaba a presenciar la actuación de los dantzaris, entre los que se encontraba Bañuelos, como el resto del público.

Ampliar Jose María Gorordo

La decisión de Gorordo marcó un antes y un después y el aurresku del alcalde a la salida de la misa se ha convertido en una de las tradiciones más fotografiadas.

Ramón enseñó a Gorordo, pero también a Iñaki Azkuna, Ibon Areso y desde hace una década acompaña a Juan Mari Aburto, que no ha fallado ni un solo año. «Es una tradición muy bonita y estoy encantado de formara parte de ella», confiesa el dantzari.