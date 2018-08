Cuando La Otxoa se desató en El Arenal José Antonio Nielfa, La Otxoa, en una de sus primeras actuaciones en Aste Nagusia en los años 80. / E. C. Lanzado desde la txosna de Federiko Ezkerra, 'Libérate' se convirtió en el himno oficioso de las fiestas de Bilbao JULIO ARRIETA Domingo, 19 agosto 2018, 01:00

Una de las características propias de la Aste Nagusia es que en ella todo parece haber estado siempre ahí, en un flujo eterno en el que nada parece tener un origen concreto. La canción de Marijaia es uno de estos casos, cuando en realidad data 1997; el uniforme de la txupinera también, aunque no se lució hasta 1985; o el concurso de fuegos artificiales, que no se celebró hasta 1981. Pero el mito es el mito, y la Aste Nagusia anda sobrada de ellos. Es el caso de La Otxoa, que también, 'siempre' ha estado ahí con su 'Libérate', himno LGTB en principio que se convirtió en manifiesto de libertad universal a partir de una actuación legendaria en el Arenal. «Fue en 1979», en la segunda Aste Nagusia, precisa José Antonio Nielfa, que no recuerda el día exacto, pero sí que «el Arenal se llenó. Allí había miles de personas».

Aunque de toda aquella actuación solo se recuerda el impacto de 'Libérate', con su letra sin equívocos -«Libérate, ser mariquita no es un delito, no lo cayes, lanza el grito»-, en realidad fue un recital completo, «con todas las canciones que yo solía cantar en el bar, 'La vaselina', 'La Purillos'..., los de Federiko Ezkerra me animaron a cantarlas en su txosna». Esta comparsa había aparecido en 1979. Según la noticia que recogía su fundación en EL CORREO, «ciento cincuenta simpatizantes de Euskadiko Ezkerra han decidido este año incorporarse a la Aste Nagusia para demostrar que también saben de alegría y cachondeo». La misma nota recogía que la principal atracción de su txosna era... «un video-casette. Los hay modernos», valoraba el periódico. A través de aquel aparato novedoso, Federiko Ezkerra proyectaba una grabación de la bajada de comparsas. Pero también otra de La Otxoa. «Gustaba tanto que al final me llamaron para cantar». Fue la bomba.

Bajo palio

Nielfa tenía ya muchas tablas: «Había cantado en Barcelona. Ya aquí lo hacía en el bar y también había actuado en el Garden». Pero lo de aquellas fiestas fue excepcional. «Se amontonó tanta gente que los 'guardamokordos' me llevaron como bajo palio, desde el bar, que estaba en Barrenkale, hasta el Arenal. No podía ni andar». Los de Federiko Ezkerra «fueron listos y acabaron lanzando unas pegatinas de 'Libérate'», que se convertiría en un lema no oficial de las fiestas.

La Otxoa canta 'Libérate' en Federiko Ezkerra en 2012. / B. A.

Originalmente la canción era una llamada a la salida del armario lanzada en un momento en el que «había mucha hipocresía». «Pero todo el mundo la hizo suya porque había ansias de libertad. Esa es la clave e su éxito», considera Nielfa, que desde entonces la ha vuelto a cantar en numerosas ediciones de las fiestas de Bilbao. Como en 1981, cuando derrotó a la entonces omnipresente 'Los Pajaritos', o en 2012, cuando presidió el retorno de Federiko Ezkerra a la Aste Nagusia. Pero llega mucho más allá. Como en Madrid, «en el Orgullo. Es que me la piden. Durante un tiempo la retiré de mi repertorio por agotamiento», pero la ha recuperado «porque la gente la pide». De hecho, la ha grabado hasta cuatro veces. La última, para su último disco 'Con mucho... Orgullo'.

Pero curiosamente, no fue creada para La Otxoa. «No. La hizo Vicente Raga para un cantante valenciano, Rafael Conde, 'El Titi'». Pero éste no se atrevió a cantarla, «la veía demasiado atrevida». Llegó a manos de Nielfa de forma insospechada. Raga conocía al payaso bilbaíno Manuel Ruiz Umaran, que formó durante años pareja artística con Txomin del Regato. En una reunión en Madrid, hablaron de la canción y «Manu le dijo 'dámela que yo sé quién la va a cantar en Bilbao'». Trajo la partitura, «la ensayé con Amparo Bilbao y empecé a cantarla» mucho antes de su lanzamiento en la Aste Nagusia, «desde el 74».

«Después de mi exitazo 'El Titi' y yo nos encontramos. Yo actuaba en Tiffany's, él en el Garden. Fuimos al Yoko Lennon's y la pusieron». Le gustó tanto que entonces se animó a grabarla, aunque «con un toque más folclórico». «Lo nuestro con 'Libérate' se parece un poco a lo de Massiel y Serrat con el 'La, la, la'».