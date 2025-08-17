El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico

Las comparsas han tomado esta medida de cara a la eliminación de residuos

G. C.

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:57

Las comparsas han introducido en sus barras una novedad para evitar la proliferación de residuos en esta Aste Nagusia. Las habituales cuerdas de plástico ya no se despacharán más con los vasos. Ahora, en su lugar, se ofrecen mosquetones para así reducir el uso de plástico.

El cambio tiene dos ventajas. La primera, un uso más cómodo que el del cordel. El mosquetón permite sujetar de una forma más segura el vaso al pantalón. Por otro lado, tiene una mayor vida útil al darle más fácilmente otro uso hasta la siguiente Semana Grande.

Ya funcionan a todo ritmo las 27 txosnas congregadas en Bilboko Konpartsak y otras diez repartidas por los alrededores de El Arenal. La explanada vuelve así a ser la zona cero de las fiestas, con una actividad frenética sin descanso. Por la mañana, todo tipo de actividades. Y por la tarde, jolgorio.

Los precios son similares a los del año pasado. El katxi de kalimotxo y cerveza ronda los 5 euros, la mitad en el caso de las cañas. Y los bocatas en torno a los 4. Muchas barras sólo admiten el pago en efectivo a la espera de que el próximo año se implante TicketBai, el sistema de facturación instantánea de la Diputación por el que han mostrado recelo.

