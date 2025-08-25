Metro Bilbao bate récord de viajeros en Aste Nagusia, con 2,5 millones contabilizados El suburbano aumenta en un 5,5% el número de validaciones registradas en la Semana Grande del año pasado

Alba Peláez Lunes, 25 de agosto 2025, 13:13

Más de 2,5 millones de viajeros optaron por utilizar el metro durante las nueve jornadas de Aste Nagusia. La cifra supone un nuevo récord para el suburbano y confirma la tendencia alcista de usuarios a lo largo de la Semana Grande, ya que incrementa en un 5% el volumen de pasajeros registrados el año pasado en estas fechas.

En total, se han contabilizado este año 2.559.147 viajes, frente a los 2.436.988 de 2024. La estación del Casco Viejo se ha vuelto a convertir en la más transitada durante las fiestas, con cerca de medio millón de cancelaciones (401.240), seguida de la Abando y San Mamés. A los viajeros habituales que se desplazan entre las estaciones de Bilbao por trabajo, se han sumado quienes lo han hecho para acudir a alguna de las más de medio millar de actividades que se han organizado durante Aste Nagusia.

Los días con mayor afluencia de viajeros fueron el miércoles 20 y el jueves 21, víspera del Día Grande, con 314.875 y 313.415 cancelaciones respectivamente. Fuentes de la compañía agradecen a los trabajadores la labor que han desarrollado durante los nueve días de fiestas y han hecho posible «ofrecer un servicio acorde a la amplia demanda por parte de la ciudadanía».

En la Semana Grande, las unidades han circulado ininterrumpidamente día y noche. Hasta el próximo domingo, este domingo se mantendrá durante las noches del viernes y sábado, pero el lunes, 1 de septiembre, retomará su horario habitual de invierno, que puede consultarse aquí.