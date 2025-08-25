El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de una de las entradas al metro en Moyúa durante Aste Nagusia. E. C.

Metro Bilbao bate récord de viajeros en Aste Nagusia, con 2,5 millones contabilizados

El suburbano aumenta en un 5,5% el número de validaciones registradas en la Semana Grande del año pasado

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:13

Más de 2,5 millones de viajeros optaron por utilizar el metro durante las nueve jornadas de Aste Nagusia. La cifra supone un nuevo récord para el suburbano y confirma la tendencia alcista de usuarios a lo largo de la Semana Grande, ya que incrementa en un 5% el volumen de pasajeros registrados el año pasado en estas fechas.

En total, se han contabilizado este año 2.559.147 viajes, frente a los 2.436.988 de 2024. La estación del Casco Viejo se ha vuelto a convertir en la más transitada durante las fiestas, con cerca de medio millón de cancelaciones (401.240), seguida de la Abando y San Mamés. A los viajeros habituales que se desplazan entre las estaciones de Bilbao por trabajo, se han sumado quienes lo han hecho para acudir a alguna de las más de medio millar de actividades que se han organizado durante Aste Nagusia.

Los días con mayor afluencia de viajeros fueron el miércoles 20 y el jueves 21, víspera del Día Grande, con 314.875 y 313.415 cancelaciones respectivamente. Fuentes de la compañía agradecen a los trabajadores la labor que han desarrollado durante los nueve días de fiestas y han hecho posible «ofrecer un servicio acorde a la amplia demanda por parte de la ciudadanía».

En la Semana Grande, las unidades han circulado ininterrumpidamente día y noche. Hasta el próximo domingo, este domingo se mantendrá durante las noches del viernes y sábado, pero el lunes, 1 de septiembre, retomará su horario habitual de invierno, que puede consultarse aquí.

