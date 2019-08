Juan Mari Aburto homenajea a la Otxoa por su labor por la tolerancia y la convivencia

«Esto sí que es un aurresku, y no lo mío, que es un sucedáneo». Después de presenciar esta danza de honor, así ha empezado el alcalde, Juan Mari Aburto, su discurso en la recepción especial de Aste Nagusia que, como todos los años, se ha celebrado en el Salón Árabe del Ayuntamiento. Es la dependencia municipal que se destina a las grandes solemnidades, aunque esta mañana, en un acto en el que además se ha rendido homenaje a José Antonio Nielfa, La Otxoa, ha reinado en ella el ambiente festivo, animado por la música de los Bilbotxeros.

Políticos, empresarios, juristas, comerciantes, hosteleros, representantes de asociaciones y todo tipo de colectivos, además de la corporación y las infaltables txupinera y pregonera, unas 200 personas en total, han escuchado al alcalde en un discurso que ha sido, sobre todo, una sucesión de agradecimientos a todas las personas y entidades que hacen posibles «las mejores fiestas del mundo» y que «trabajan para que todo salga bien en Aste Nagusia».

En los mencionados por Aburto ha destacado el autor del cartel de fiestas de este año, Mario Larrinaga, «nieto de Quico Mochales», el creador del concurso 'Hagamos populares las fiestas de Bilbao', que encendió la mecha del lanzamiento de la Aste Nagusia en 1978. El cartel, titulado 'Gure Mundua' (nuestro mundo), «revela claramente nuestro orgullo de pertenecer a Bilbao, a esta ciudad abierta al mundo, que aspira a convertirse, por lo menos durante estos nueve días, en la capital mundial de la fiesta y la convivencia».

Después el alcalde se ha referido al protagonista del día, José Antonio Nielfa, la Otxoa, al que ha entregado un trofeo que reproduce la forma del teatro Arriaga como reconocimiento a su aportación a las fiestas y su promoción de la libertad y la diversidad. «Este es un sencillo pero sentido homenaje a una de las personas más vinculadas al espíritu festivo de Bilbao», ha dicho Aburto, que ha sido víctima de una confusión cronológica muy común cuando se habla de la vinculación de la Otxoa con la Aste Nagusia. la ha remontado «hace 30 años». «Más, más, ¡41!», le ha apuntado entre risas el artista. «Bueno, pues 41», ha proseguido Aburto, «cuando revolucionaste nuestra visión de Aste Nagusia subido al escenario de la Pinpi, con tu inolvidable 'Libérate', uno de los himnos festivos de Bilbao, símbolo de tolerancia y de convivencia». Años aparte, el alcalde ha subrayado sobre todo el significado que ha acabado adquiriendo aquella canción –en dos actuaciones históricas, como luego ha aclarado la propia Otxoa: «La primera fue en Pinpilinpauxa, la segunda en 1981 en Federiko Ezkerra. La gente las suele confundir»–.

Para Aburto, 'Libérate' –cantada en 1978, 1979, 1981 ó 1989, la fecha manejada por el alcalde– «es símbolo de tolerancia y de convivencia, y precursor de todo el movimiento reivindicativo de estos últimos años a favor de la libertad de opción sexual y de género de toas las personas».

Por último, Aburto no ha perdido la oportunidad de ponerse serio para pedir, una vez más, implicación ciudadana para evitar la violencia y las agresiones machistas. «Un año más, y lamentando que no sea posible que haya 'casos 0', reitero mi mensaje a esa gentuza que sobra en todos los sitios. Sabed que en Bilbao decimos 'no' a la falta de civismos, 'no' a las peleas y a los robos, 'no' a la xenofobia y un 'no', aún más rotundo si cabe, a la violencia contra las mujeres, a las agresiones sexistas y a la LGTBIfobia».