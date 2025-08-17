El espectáculo con mucho color y poco ruido de la brasileña Pirocenter

E. C. Domingo, 17 de agosto 2025, 23:07 Comenta Compartir

Había una gran expectación por contemplar el espectáculo de la brasileña Pirocenter en el XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao. Los cariocas mostraron otra forma de entender los fuegos artificiales. Fueron menos ruidosos de lo que suele ser habitual en este tipo de certámenes y cedieron el protagonismo a la paleta de colores, brillante, amplia, con predominio de los azules y naranjas, en detrimento de las figuras.

Aunque el montaje no perdió el ritmo, tampoco despertó grandes emociones en el público, quizá porque esperaba un acompañamiento más sonoro. Jugaron en los niveles medio y alto. La traca final sí resultó espectacular.

... y para hoy: un 'Gran Reserva' de la pirotecnia

Thomas Fischer | Beisel Pyrotechnik (Alemania)

«No conocía Bilbao, pero cuando nos llegó la solicitud y leí sobre la Aste Nagusia, inmediatamente me di cuenta de que teníamos que ir. Sabía del festival de fuegos artificiales, pero no tenía ni idea de que sucedía durante la 'gran semana' de la ciudad, con tanta fiesta y tanto movimiento», señala Thomas Fischer, director artístico de Beisel Pyrotechnik.

Es una de las compañías pirotécnicas más antiguas que visitarán Bilbao. Llevan más de cien años en el arte de los fuegos artificiales y aseguran que en las últimas décadas la tecnología ha conseguido hacer realidad «lo que antes solo se podía soñar». Algunos de estos efectos, formas y secuencias que la digitalización ha hecho posibles, se podrán ver esta noche en el cielo bilbaíno. Aseguran haber seleccionado «la más alta calidad y los efectos más excepcionales» de entre la amplia gama de proveedores que disponen, algunos incluso de Asia.

A pesar de su larga trayectoria, confiesan que se siguen poniendo nerviosos con cada espectáculo. «Cuanto más se acerca el show, más intranquilos estamos». Aseguran que repasan «más de cien veces» todos los pasos para evitar cometer errores.

Un regalo «muy especial»

Aunque la firma alemana muestra recelo a la hora de compartir cómo será su espectáculo, garantizan que traen a Bilbao un regalo «muy especial». Prometen servir el equivalente a un gran reserva de los fuegos artificiales. Entre sus antiguos proveedores destaca el «mundialmente conocido» Antonino Vaccalluzzo, que falleció hace unos años en una explosión mientras trabajaba. Tras el accidente, dejaron de producir y la prestigiosa firma desapareció. Ya no se consiguen fuegos de Vaccalluzzo, solo existen los que vendieron entonces y esto los convierte en una auténtica rareza de la pirotecnia. Esta noche, la compañía centenaria deleitará al público de la capìtal vizcaína haciendo estallar algunos de estos fuegos casi extintos.