Y Bilbao se convirtió por una noche en Versalles

E. C. Jueves, 21 de agosto 2025, 23:33 Comenta Compartir

Los franceses de Fêtes et Feux sorprendieron anoche con unos fuegos muy diferentes a lo acostumbrado. Ellos los califican de barrocos e históricos. No utilizaron prácticamente figuras y tuvieron un par de silencios un tanto incómodos, pero lo suplieron con creces con la elegancia de sus creaciones.

Fue el suyo un espectáculo muy ordenado, en el que abanicos rosas y otros fuegos bajos iban subiendo hacia lo alto y daban paso indefectiblemente a explosiones monocromáticas, con dominancia de los plateados y naranjas. Incluso la traca final se pareció poco a las habituales, multicolores e intensas. De nuevo con la paleta cromática reducida al mínimo. Refinados hasta el fin.

... y para hoy: un «viaje emocional» desde Nápoles

Annunziata Melillo | Di Matteo Fireworks (Italia)

«Es una ciudad que respira cultura y belleza, y estamos impacientes por dejar nuestra marca en su cielo», afirma Annunziata Melillo, directora artística de Di Matteo Fireworks. La italiana asegura haber estudiado «cuidadosamente» el paisaje y el contexto urbano para adecuar su espectáculo «a las características visuales y sonoras» de Bilbao. «La ría, la arquitectura y la disposición del público nos han inspirado en la elección de los efectos y las secuencias», explican.

A pesar de las adaptaciones, el cielo que prometen pintar no estará exento de guiños a su tierra natal, Nápoles. «La pasión artesanal y el respeto por la tradición siguen siendo el corazón de nuestro trabajo», puntualiza la creativa de la firma que lleva más de medio siglo en el oficio de los fuegos artificiales.

La cultura italiana estará presente en los colores -el tricolor no faltará-, y los ritmos también serán «mediterráneos». «Es nuestra manera de llevar un fragmento de nuestra casa a cada cielo que nos hospeda», aseguran.

Alardean de que sus remates suelen denominarse 'sinfonías visuales', y se defienden con confianza en su «capacidad para fusionar sonido y color de manera armónica». Aun así, aseguran que su punto fuerte son las 'flores de luz', explosiones que se abren en pétalos.

Una chispa de emoción

La narración que proponen para esta noche alterna momentos de «intensidad cromática» con explosiones «rítmicas» y efectos sonoros que «dialogan entre sí». «Será un viaje emocional que irá 'in crescendo' y acabará con un final que quiere ser un abrazo luminoso a la ciudad», explican.

«Deseamos encender esa chispa de emoción. Justamente lo que más nos emociona a nosotros es el primer estallido, cuando sentimos la respiración del público. Ahí es donde todo cobra vida», aseguran.

«Durante unos minutos, regalamos asombro y belleza; a cambio -señalan- esperan recibir calidez, curiosidad y quizá incluso ¡el voto!».

Temas

Bilbao