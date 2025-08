Leticia Sabater vuelve por cuarto año consecutivo a Aste Nagusia

Leire Moro Lunes, 4 de agosto 2025, 14:19 Comenta Compartir

A Leticia Sabater le encanta Euskadi y en particular Bilbao. Así que si le proponen actuar durante Aste Nagusia, no puede rechazarlo. «Ni me la pierdo ni me la pienso perder», aseguraba en 2024. Y así es, este año será el cuarto consecutivo que actuará durante la Semana Grande de la villa. Lo hará el martes 19 de agosto en la txosna Bilbaogay&less en el Muelle de Ripa a las 20.30 horas.

Sus actuaciones en las txoznas suelen ser de las que más expectación levantan y de las más comentadas. Y es que Leticia arrastra una horda de fans allí donde va. En 2022 triunfó en Pinpilinpauxa y los dos años siguientes consiguió abarrotar el Muelle de Ripa en Bilbaogay&less, donde repetirá este año. Allí la gente bailó sus grandes éxitos como 'Salchipapa', el 'Pepinazo' o 'Titi, cómeme el toto'. Este año hará vibrar a los bilbaínos con su particular remix de 'Yo no soy esa mujer', tema que popularizó Paulina Rubio a principios de los 2000.

En una entrevista con EL CORREO en 2024, Leticia recordó que su madre le había recomendado enamorarse de un vasco, «pero todavía no lo ha encontrado, pero no desiste», y eso que no pone condiciones. «Como Bilbao es un matriarcado, están muy bien educados, así que me gustan como vascos», contó la artista catalana. Sabater tiene mucho cariño a Euskadi, como ha expresado en varias ocasiones; Las Arenas en Getxo le gusta especialmente. Seguro que un año más volverá a darlo todo en Aste Nagusia.