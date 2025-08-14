Las cinco pizzerías mejor valoradas de Bilbao para comer en Aste Nagusia Tripadvisor, una de las herramientas online más utilizadas para encontrar restaurantes, ofrece un ranking con los locales mejor valorados de la ciudad

Marina León Jueves, 14 de agosto 2025

Este sábado Bilbao da comienzo a su tan esperada Aste Nagusia. Hata el próximo 24 de agosto las calles de la capital vizcaína se llenarán de miles de personas con ganas de pasarlo bien y, obviamente, de disfrutar de poteos, comidas y cenas con amigos y familia.

Bilbao cuenta con una oferta gastronómica de lo más amplia y para todos los gustos, pero si hay algo que nunca falla es la pizza. En Tripadvisor, una de las herramientas online más utilizadas para encontrar restaurantes y hoteles, es fácil dar con esos locales especializados en cocina italiana en los que disfrutar de algunas de las mejores pizzas de Bilbao. Estas son las cinco mejor valoradas por los usuarios:

1 Ajuriaguerra, 14 y Pozas, 43. Casa Leotta

Casa Leotta, inaugurado en diciembre de 2017 y que homenajea con su nombre a Liliana Leotta, la madre de Alessandro Sorace, uno de sus creadores, se ha convertido en una referencia de la cocina italiana en la capital vizcaína. El secreto de la pinsa, que no pizza, que hacen en este restaurante está en una mezcla de harinas especiales -de trigo el mayor porcentaje, de soja y de arroz- que consiguen una masa «increíblemente ligera y digestiva». Cuenta con una puntuación de 4,6 sobre 5 y el precio medio de la carta es de 20-30 euros por persona.

2 Alameda Mazarredo, 18. Il Giardino Della Nonna Trattoria

Este restaurante, ubicado cerca del Guggenheim, cuenta con una amplia carta de recetas italianas. Los usuarios de Tripadvisor destacan su relación calidad-precio y si tienen que quedarse con alguna de sus más de 30 pizzas, se decantan por la de la casa, la 'Nonna', con espinacas, maíz, ricotta, pimiento y pesto.

3 Quintana 5 (Plaza del Gas). Trozo

Las pizzas de Trozo destacan por la originalidad de sus ingredientes: txistorra, confit de pato o solomillo para carnívoros, y seitán o humus para veganos. Parte de las pizzas de la carta se llaman 'locuras', cada una con su número, y hay un buen montón de variaciones. En concreto más de 25. Los usuarios de Tripadvisor le ponen una nota de 4,6.

4 Barraincua 4 y 6. Coppola & Solomonk

Solomonk y Coppola, hermanos siameses, se han ganado un hueco de honor entre los locales de restauración en el corazón de Bilbao. La carta incluye 27 tipos de pasta y 50 pizzas de autor diferentes, de masa muy fina, llamada romana, pero con una textura similar a la napolitana. Los comensales destacan la calidad de los productos frescos y la variedad de opciones.

5 San Francisco, 10 y Jardines de Albia. Demaio

En un listado de las mejores pizzas de Bilbao, no podía faltar Demaio. Con dos establecimientos en la capital vizcaína, se han convertido en una referencia gastronómica en la ciudad y de Europa con la típica receta italiana que elaboran de forma artesanal. Los hermanos Demaio han logrado un reconocimiento internacional gracias a unas pizzas elaboradas con masas con harinas ecológicas, que fermentan hasta cuatro veces y tardan tres días en estar listas. Más de la mitad de sus ingredientes llegan desde Italia y tienen sello de Denominación de Origen Protegida. La otra mitad son productos vascos de calidad.