Cambio radical del tiempo en Bilbao para Aste Nagusia: a Marijaia le toca sacar el paraguas La ola de calor da paso a una semana casi otoñal con precipitaciones y temperaturas frescas

Gabriel Cuesta Domingo, 17 de agosto 2025, 18:33 Comenta Compartir

Toca tener a mano un paraguas y una rebequita para esos días (y noches) de Aste Nagusia. De una ola de calor que ha dejado cifras récord por encima de los 40 grados el pasado viernes a una Semana Grande bilbaína fresquita que, según las primeras estimaciones de Euskalmet, estará pasada por agua al menos hasta el viernes.

La predicción de Euskalmet apunta casi a un tiempo otoñal en lugar de veraniego. No le sobraría a Marijaia un abrigo sobre su colorida blusa. El sol de este domingo se esconderá y los termómetros pasarán de marcar por encima de los 30 grados a una máxima de en torno a 20 para este lunes. Y la mínima a la noche, 16 grados. Toca llevar sudadera si se trasnocha en el Arenal para disfrutar de unos tragos en las txosnas.

La Agencia Vasca de Meteorología avanza que los cielos estarán «muy nubosos». De forma intermitente, se producirá «lluvia débil» que en la segunda mitad del día podría derivar en «chubascos ocasionales y tormentosos». El viento soplará «flojo» del noroeste. Y las temperaturas, en moderado descenso. Un escenario climatológico similar para el martes.

En un principio, el mal tiempo se mantendrá hasta el viernes. Ahí las lluvias podrían remitir y dar paso a un fin de semana seco, con temperaturas agradables que rondarían los 25 grados. Aún es algo pronto para saber si a la Semana Grande bilbaína habrá que despedirla con chubasquero.