Un novillero con ángel

Comenta Compartir

La historia taurina reciente de Bilbao ha cumplido tres años. El cuarto de la nueva época se inaugura esta tarde con una novillada. La idea ... de incorporar la novillada en el abono como un abreboca tuvo más aceptación que gancho en taquilla desde su puesta en marcha en agosto de 2022. Cinco de los ocho novilleros que desfilaron por Vista Alegre figuran ya en el escalafón de matadores de toros. Suerte y destino muy distintos. Víctor Hernández, Jorge Martínez, Mario Navas, Lalo de María y Roberto Jarocho. Un sexto, Aarón Palacios, tomará la alternativa en Nimes dentro de un mes. Y un séptimo, Javier Zulueta, en Sevilla el 28 de septiembre. Zulueta vuelve tras su discreto debut hace un año. Se ha confirmado esta temporada como esperanza fiable. Escuela sevillana pura, torero con ángel. Se estrenan el extremeño Sergio Sánchez, que ya ha pasado la criba de las Ventas, y Martín Morilla, sevillano de Morón de la Frontera, el más nuevo de la terna, expediente prometedor. Es novedad la ganadería de procedencia Núñez del Cuvillo: La Purísima, que es el nombre de la finca donde pasta y cría.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Toros

Bilbao