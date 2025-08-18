El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un novillero con ángel

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:03

La historia taurina reciente de Bilbao ha cumplido tres años. El cuarto de la nueva época se inaugura esta tarde con una novillada. La idea ... de incorporar la novillada en el abono como un abreboca tuvo más aceptación que gancho en taquilla desde su puesta en marcha en agosto de 2022. Cinco de los ocho novilleros que desfilaron por Vista Alegre figuran ya en el escalafón de matadores de toros. Suerte y destino muy distintos. Víctor Hernández, Jorge Martínez, Mario Navas, Lalo de María y Roberto Jarocho. Un sexto, Aarón Palacios, tomará la alternativa en Nimes dentro de un mes. Y un séptimo, Javier Zulueta, en Sevilla el 28 de septiembre. Zulueta vuelve tras su discreto debut hace un año. Se ha confirmado esta temporada como esperanza fiable. Escuela sevillana pura, torero con ángel. Se estrenan el extremeño Sergio Sánchez, que ya ha pasado la criba de las Ventas, y Martín Morilla, sevillano de Morón de la Frontera, el más nuevo de la terna, expediente prometedor. Es novedad la ganadería de procedencia Núñez del Cuvillo: La Purísima, que es el nombre de la finca donde pasta y cría.

