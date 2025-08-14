El Arenal, listo para saludar a Marijaia

Comienza la cuenta atrás para dar la bienvenida a Marijaia. El sábado, tras el txupin, Bilbao arrancará nueve días de fiesta sin interrupción. Prueba de ... ello es el recinto del Arenal, que ultima los preparativos para recibir a los miles de bilbaínos y vecinos de otras localidades que se desplazarán a la ciudad para disfrutar de la Semana Grande. Con la mayoría de las txosnas ya montadas, las comparsas se sumergen ahora en dar las últimas pinceladas a los decorados que llenarán de color el epicentro de la fiesta hasta el 24 de agosto.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento ha autorizado la instalación de 37 txosnas, 27 de ellas correspondientes a la federación de Bilboko Konpartsak. La mayoría están ubicadas entre El Arenal y la parte trasera del Arriaga.

A partir de este mismo sábado, El Arenal concentrará gran parte de las actividades culturales, deportivas y gastronómicas organizadas en torno a la Aste Nagusia. Habrá pruebas de ajedrez, talleres de arte, de skate y de rap, actuaciones, goitiberas, piragüismo, waterpolo y juegos de agua, entre otras iniciativas. En cuanto a los conciertos organizados por el Ayuntamiento, Kai Nakai será la encargada de inaugurar el escenario de Abandoibarra el sábado.