El Ayuntamiento ha autorizado un total de 37 txosnas. Luis Ángel Gómez

El Arenal, listo para saludar a Marijaia

Las comparsas ultiman la decoración de las decenas de txonas que amenizarán la fiesta

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:05

Comienza la cuenta atrás para dar la bienvenida a Marijaia. El sábado, tras el txupin, Bilbao arrancará nueve días de fiesta sin interrupción. Prueba de ... ello es el recinto del Arenal, que ultima los preparativos para recibir a los miles de bilbaínos y vecinos de otras localidades que se desplazarán a la ciudad para disfrutar de la Semana Grande. Con la mayoría de las txosnas ya montadas, las comparsas se sumergen ahora en dar las últimas pinceladas a los decorados que llenarán de color el epicentro de la fiesta hasta el 24 de agosto.

