Las voces del alavesismo marcan el camino

Javi Moreno 1998-2001 «La unión de todos es siempre importante»

Ampliar Javi Moreno celebra el 3-3 en la final de Dortmund. Desmond Boylan

Cuando te estás jugando la permanencia en Primera, depender de ti mismo siempre es importante. El Alavés está en esa situación y lo que tiene ... que intentar es equivocarse lo menos posible. Después de la victoria ante el Valencia, lo tienen en su mano y deben ir a Valladolid a ganar. . Si no pueden, que sea a no perder. El grupo ha sabido manejarse a lo largo de la temporada en momentos difíciles en una competición que es muy complicada. Hay equipos de mucho nivel, con presupuestos muy altos, y la unión de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición han sido claves para sacar esta situación adelante. El Alavés nunca se rinde. En mi época tampoco lo hacíamos y ese lema ya estaba presente. También la importancia de una afición que siempre ha sido fundamental. Siento un poco de envidia sana de los jugadores de ahora. Me hubiera gustado vivir lo que están experimentando, con el estadio y esa grada detrás de la portería animando durante todo el partido. Un factor indispensable para lograr una salvación que creo que se va a conseguir. Esperemos que sea en Valladolid y que la última jornada, en casa ante Osasuna, sea una fiesta.

Manolo Serrano 1992 y de 1994-1998 «Este equipo nunca se ha rendido y eso hace afición» Ampliar Serrano festeja uno de sus goles en el ascenso de 1998. El Correo El Alavés está cerca y se ve en todo el mundo la cara de satisfacción. Este equipo nunca en su historia se ha rendido y eso es lo que a veces hace más afición. Todavía te queda otra bala, pero pienso que la primera hay que ganarla. A Valladolid hay que ir con todo. El Alavés es un club de Primera que tiene que estar siempre ahí. Me alegro de que Mendizorroza sea ya el fortín de siempre. Eso sí que es como jugar con un jugador más. Pelear por la permanencia es como una final, como si estuviera jugando la final de la Copa del Rey. Es la ilusión de la gente. Tú tienes que dar el máximo para convencerla. Porque lo que realmente funciona en el Alavés es su afición. Los dirigentes están para dirigir, el secretario técnico para buscar soluciones a la plantilla y el entrenador para entrenar. Pero la base es la gente. Borja Viguera 2012-2014 «Cuando se sufre se aprecia mucho más» Ampliar Viguera celebra un gol en Mendizorroza. Rafa Gutiérrez Creo que cualquier jugador, cuando empieza la temporada, te va a decir que Mendi es pieza fundamental para conseguir los objetivos y al final eso se acaba cumpliendo sí o sí. Es un estadio que con su gente te lleva en volandas. Nunca te dejan de lado, pase lo que pase. Lo hablo con mucha gente que ha ido a jugar de visitante. Yo no he tenido la fortuna de poder volver como visitante tras dejar el equipo. Pero como local hay pocos estadios como Mendizorroza. Se sufre, sin duda, pero luego sabe mucho mejor cuando se sufre. Es verdad que cualquier comparación con lo de Jaén que yo viví no se va a asemejar ni un poquito, pero cuando se sufre de verdad se aprecia mucho más. Este año se ha sufrido bastante. También el cambio de entrenador fue doloroso. Con el Chacho ha costado, pero ahora se está bastante mejor. Ahora el Alavés va a Valladolid tranquilo, pero con la necesidad de hacerlo bien. Que el último partido en casa contra Osasuna sea una fiesta. Por todos los que han ido en días malos, de frío y lluvia, por los que han seguido al equipo fuera de casa. Ojalá el fin de semana sean los más felices del mundo. Guzmán Casaseca 2012-2014 «El jugador ya tiene claro que debe dar el mil por mil» Ampliar Guzmán remata en el gol decisivo de la salvación de Jaén. Jesús Andrade El apoyo de la afición de Vitoria, y yo he estado en muchos clubes, siempre lo recuerdo de manera especial y presumo de ello. Recuerdo que en mi segundo año allí, en el que logramos una permanencia más que sufrida y que todos sabemos cómo se consiguió, el equipo nunca fue silbado por la grada. Siempre lo apoyaba, íbamos a cualquier campo y había gente vestida de albiazul. En casa era un ambiente espectacular. Todo eso hace que el futbolista tenga una seguridad enorme en sí mismo. No era fácil y el equipo dio un pasito enorme contra el Valencia. Ahora no hay que parar porque que el impulso del equipo le tiene que llevar a hacerlo bien en Valladolid. Seguramente la presión del rival ya no es la misma, pero el nivel de tensión del día tampoco. Yo creo que va a prevalecer eso. Al final, con el Alavés jugándose lo que se juega yo confío en que haga un partido bueno. Cuando llegan estos momentos, el jugador ya tiene claro que tiene que dar el mil por mil. Para la permanencia la clave era ser fuertes en Mendizorroza. Era imposible conseguir el objetivo si no lo lograban en algún momento de la temporada. Era cuestión de tiempo que este equipo lo hiciera. Estos siete puntos de nueve son una bendición para afrontar este partido con un poquito más de tranquilidad. Para el Alavés es fundamental seguir en Primera. Si es capaz de conseguir estar varios años seguidos le va a dar mucha vida para crecer. El Glorioso nunca, nunca se rinde. Creo que esta afición muchas veces consigue permanencias y ascensos. Los jugadores que hemos jugado allí lo sentíamos y estoy convencido de que a Valladolid viajará mucha gente a ver el partido y apoyar. Jesús Gaisá Médico «No podemos salir a amarrar un punto» Ampliar Gaisán (centro), entre Unai Elezkano y Magno en el banquillo del campo del Rosenborg. J. Gaisán Estamos virtualmente salvados porque no veo al Leganés capaz de sacar los dos partidos que le quedan y tampoco nos veo a nosotros fallando todo. Afortunadamente, no nos tenemos que jugar toda la temporada en dos últimos partidos a muerte. Porque sobre el papel pueden parecer fáciles, pero luego... Por ejemplo, estamos viendo que el Valladolid lleva tiempo descendido, pero sigue siendo competitivo. Soy optimista porque creo que el equipo ha ganado solidez defensiva y tiene intensidad. A Coudet le veo una cosa muy buena y es el aspecto psicológico porque maneja muy bien los tiempos. Me da la sensación de que es capaz de mantener en tensión en todo momento al equipo y sin pajaritos en la cabeza. Sabe que ya casi se ha conseguido la permanencia, pero que aún falta un poco y les ha apretado para seguir ahí. Me parece que es un entrenador que tiene la cabeza bien puesta y que se lo sabe transmitir a los jugadores. No podemos salir a amarrar un punto... hay que ir con la intensidad que es nuestro valor y a por el partido. Tal y como está el Valladolid, si le metes un gol le vas a comer el coco. Jito Silvestre 2010-2012 «Hemos ganado una final, pero queda faena» Ampliar Jito celebra un gol en Mendizorroza. Igor Aizpuru Contra el Valencia era una final y haberla sacado adelante con mucho sufrimiento nos ha puesto todo de cara. Fue un golpe encima de la mesa, pero aún queda faena por delante porque el Leganés tiene dos partidos ante equipos ya descendidos y es posible que sume los seis puntos. Necesitamos una victoria en Valladolid para que el último partido sea la fiesta de la permanencia en Mendizorroza y disfrutar sin los nervios de los últimos partidos porque además en un último partido a vida o muerte puede pasar de todo. Tenemos que salir con mucha más intensidad que ellos, que noten desde el primer segundo que nos jugamos estar un año más en Primera, aunque en sus últimos partidos ya han demostrado que no van a regalar nada. Hay que ir con todo porque tenemos ya muy cerca un objetivo muy bonito y estoy seguro de que tanto el equipo como la afición vamos a estar a tope y lo vamos a conseguir. El equipo ha apretado los dientes y en este último tramo ha sido mas regular. Defensivamente hemos mejorado mucho y está claro que manteniendo la portería a cero en una jugada aislada te puedes llevar la victoria. Antonio Karmona 1996-2003 «Hay que hacer las cuentas tras sumar» Ampliar Karmona da instrucciones a sus compañeros. El Correo E n las situaciones límites, lo importante es el vestuario. La imagen que transmite el Alavés es que están todos unidos, trabajando por una idea, y eso es lo principal. Luego, el club tiene siempre el plus de la afición, que es impresionante. Están con el equipo desde el inicio de la temporada, independientemente de que estén mejor o peor en la clasificación. Eso hace que el equipo salga convencido de que pueden sacar adelante cualquier situación. De hecho, los últimos partidos están siendo muy positivos y también los resultados, revertiendo la mala situación que tenían. Ahora, tras el excelente trabajo ante el Valencia, cuentan con cuatro puntos de renta con seis por disputarse. Pero hay que ir partido a partido, haciendo las cuentas después de sumar. El 'y si ganamos, y si éste pierde...' te genera más ansiedad. Hay que hacer los deberes y pensar en el siguiente duelo, sin mirar más adelante. El Alavés lo está consiguiendo y los jugadores saben que ganando en Valladolid lograrán la salvación. La afición también y habrá un gran desplazamiento. Todos a una son más fuertes y no tengo dudas de que juntos conseguirán la permanencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión