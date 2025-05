Voces del alavesismo: «La felicidad tenemos que refrendarla hoy»

Manu García 2013-2021 «Vamos a otro partido difícil de jugar»

Ampliar

Todavía falta, pero está en nuestras manos llegar a la última jornada liguera sin la presión de jugarnos todo, porque ahí puede pasar cualquier cosa. El del Valencia fue un partido muy difícil de jugar, de mucha exigencia y muchísima responsabilidad en un escenario como Mendizorroza. Todo el mundo estaba nervioso, desde los jugadores a los aficionados, porque sabes que no hay vuelta atrás en un momento crítico de la temporada. Y fue una actuación seria, de mucho trabajo colectivo, lo que viene siendo el equipo durante las últimas jornadas. Se ha encontrado la tecla a través de ser fiables en defensa.

Ahora viene un partido igual de importante, pero hay un margen y ya has obligado al Leganés a ganar todo. Y está la bala del último partido en casa. Nos viene una oportunidad para cerrar la permanencia en Valladolid en una temporada muy sufrida y no llegar a ese encuentro final con necesidad porque los nervios o el fútbol en sí te pueden jugar una mala pasada. Será otro partido muy difícil de jugar, de mucha responsabilidad y en el que tampoco es sencillo dar el 100% porque sabes lo que te juegas y hay muchos nervios. Lo importante es controlar la cabeza y no cometer errores graves hasta encontrar nuestra oportunidad.

Pablo Gómez 1995-1996 y 1997-2004 «La felicidad tenemos que refrendarla hoy»

Ampliar

Parece que ahora todo se ha vuelto blanco cuando antes del partido contra el Valencia lo veíamos bastante negro. Pero todavía no se ha conseguido nada y el de Valladolid es un encuentro muy importante para nosotros porque el Leganés es una amenaza por esos dos choques que le quedan que sobre el papel pueden parecer asequibles. Por fin hay sol y todos estamos contentos, pero esa felicidad hay que refrendarla hoy, que es lo que toca. Sin confianzas, pero con muchas esperanzas. Tenemos una posibilidad muy buena de ganar y dejar de pensar ya en lo que hagan los demás.

El equipo está fuerte, agresivo y defensivamente ha mejorado muchísimo. Y estamos ya esperando a que las matemáticas nos den la razón porque todos lo necesitamos. Los jugadores tendrán una tensión y una presión tremenda, pero es lo que toca en este tipo de situaciones. Y seguro que los futbolistas se ven con muchísimas esperanzas de asegurar ya la permanencia y de demostrar lo que valen.

El partido de hoy en Valladolid hay que afrontarlo con agresividad, que es lo que nosotros tenemos y esperar a que llegue nuestra ocasión sin cometer errores en defensa. Da igual quien la meta, lo importante es que la metamos.

Mery Ortiz de Pinedo Excapitana de las Gloriosas «Cómo se vive el alavesismo es clave»

Ampliar

La esencia del Glorioso y de las Gloriosas de no rendirse nunca es algo que se vive en el día a día del equipo. Ser de una ciudad pequeña que ama tanto el fútbol, y con un club tan de su gente, hace que ese espíritu se contagie desde el minuto uno a los jugadores que vienen, haciéndoles querer cumplir el objetivo del Alavés como si llevaran en Vitoria toda la vida. Cómo los futbolistas y la afición viven el alavesismo es clave para lograr las metas. Y con este apoyo incondicional, el equipo siempre ha dado un pasito más esta temporada, reponiéndose en los malos momentos.

Ahora, las sensaciones son muy buenas después de la última victoria en Mendizorroza, que fue muy importante por cómo nos ha colocado de cara a las dos jornadas finales. Ha sido una temporada muy difícil y peleada pero la afición, como siempre, ha estado con el equipo, siendo desde hace años uno de los mayores activos de este club.

Esa esencia y el trabajo del grupo ha acabado dando sus frutos y hay que culminarlo en Valladolid, con muchos albiazules en la grada. Los cuatro puntos de ventaja nos sitúan a una victoria de lograr la permanencia después de meses complicados. Estamos cerca del objetivo, que si se consigue sabrá a gloria.

Hermes Desio 1997-2003 «Todos los partidos son finales en el Alavés»

Ampliar

Si hay algo que aprendí en el Alavés es que todos los partidos son finales. Juegues por quedar arriba, abajo o en medio, nunca lo haces con la tranquilidad de hacerlo por nada. En la situación actual, el equipo tiene la salvación en la mano pero la debe hacer propia. Se miden a un conjunto como el Valladolid, sin opciones de nada, pero no pueden confiarse.

Las permanencias se consiguen no bajando nunca los brazos. Si peleas por la supervivencia en la máxima categoría o por un título, esa posibilidad la tienes que aprovechar. Se trata de no rendirse, que es lo que le pasa a muchos equipos que luchan abajo. Cuando tienes una mínima oportunidad, aunque sea una entre un millón, no deja de ser una y tienes que tratar de aferrarte a ella. Eso es lo que nos sucedió en 1999, cuando logramos salvarnos. Y luego vino toda la historia restante.

En mi época, nosotros pudimos vivir momentos lindos, con las semifinales de Copa, el ascenso a Primera y la final europea, aunque tuvimos un descenso que no merecíamos. La afición del Alavés es tremenda y es un orgullo poder jugar para ellos. La gente de Vitoria se merece todo y no tengo dudas de que el club la va a 'pegar' de nuevo bien, consolidándose para no sufrir tanto.

Óscar Rubio 2011-2014 «La afición siempre juega estos partidos»

Ampliar

La afición del Alavés siempre juega estos partidos, aunque sea lejos de Mendizorroza. Cuando conseguimos la salvación en Jaén, tal y y como fue el duelo en esos últimos minutos, nos dieron un punto extra para seguir corriendo y peleando cuando las fuerzas ya no daban más de sí. Son muy importantes. Siempre están apoyando al equipo, son uno más y seguro que su papel será importantísimo en Valladolid para conseguir la victoria, que estoy seguro que lograrán para sellar la permanencia.

En estos encuentros, tienes que ser consciente de lo que te juegas. Al final, perder una categoría significa mucho para el club. No es lo mismo estar en Primera que en Segunda. En nuestro caso era peor, porque era salir del fútbol profesional. Estos partidos se afrontan con mucha responsabilidad. Llevas el escudo del Alavés que es muy representativo, con mucha historia y afición detrás que lo defiende y quiere. Y eso te lleva a pelear por salvar la situación para hacer feliz a mucha gente.

En estos choques hay más nervios de lo normal y es importante saber controlarlos y no pasarse de revoluciones. Hay que ceñirse al plan del entrenador, sabiendo lo que tienes que hacer. Y así se consiguen los resultados que te dan la salvación.