Villalibre cumple 200 partidos en LaLiga buscando su sitio en el Alavés

Mendizorroza mostró su enfado cuando, en el minuto 90 de la derrota (0-2) frente al Rayo Vallecano, Eduardo Coudet decidió dar entrada a Asier ... Villalibre en el césped. El Chacho le otorgó el tiempo de descuento en busca de una remontada imposible. El atacante disfrutó de unos minutos con los que alcanzó los 200 partidos en LaLiga.

117 en Primera (12 goles), 79 en Segunda (8) y 4 en el play off de ascenso (2) destacan en el currículum liguero de un 'búfalo' que acumuló 102 partidos con el Athletic, 35 con el Alavés, 32 con el Bilbao Athletic, 13 con el Valladolid, 12 con el Lorca y 6 con el Numancia entre las dos primeras categorías. Una hoja de servicios con tres cifras para un Villalibre que está buscando su sitio en Mendizorroza.

El vizcaíno, héroe del ascenso a Primera en 2023, regresó este verano a Mendizorroza con un contrato largo (2028) y el '9' en su camiseta. Sin embargo, no está gozando de todo el protagonismo que querría. El 'búfalo' se machaca en el día a día en Ibaia y es una de las voces autorizadas en el vestuario, animando y aconsejando a sus compañeros. «Le agradezco cómo vive la previa y el partido. Me ha pasado muchas veces por la cabeza ponerlo en el juego, aunque no lo he hecho finalmente. Le vamos a necesitar», reconoció Coudet después del triunfo (1-3) en el Villamarín, en el que no disputó ni un minuto.

Protagonismo creciente

Desde entonces, Villalibre ha ganado mayor protagonismo en el césped. Aunque no es titular desde el Bernabéu en septiembre, el ex del Athletic ha ido ganando peso como revulsivo. La competencia con Kike García y Toni Martínez es feroz, pero el 'búfalo' está teniendo su tiempo. De hecho, en el penúltimo choque en Las Palmas, dio una asistencia a Guridi para que el mediapunta marcara el 0-2. Un ejemplo del potencial de un atacante que trabaja para hacerse un hueco en el dibujo de Coudet.

«No me considero ninguna leyenda, sólo un jugador más que aportó para ascender a Primera. Para ser leyenda me queda mucho más. Vengo con mucha ambición de hacer goles y de ayudar al equipo», afirmó en su presentación. Esta campaña, suma 15 partidos y 306 minutos en Liga (un gol y una asistencia). Quiere más y trabaja para ello.