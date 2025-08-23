Sivera, MVP albiazul del Betis-Alavés. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 23 de agosto 2025, 00:45
Sivera
Portero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El portero empezó con dudas en algunas salidas y no pudo hacer nada en el gol de Lo Celso. Pero, en la segunda mitad, brilló y mantuvo al Alavés en el partido con sus paradones al Cucho, a Bellerín y a Pablo García. Sacó su catálogo de estiradas, vuelos y reflejos para contener al Betis.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El lateral gallego sostuvo el tono regular que mostró frente al Levante. Sólido en defensa, se prodigó más en ataque y tuvo un remate de cabeza que se fue desviado. Frenó las acometidas por la derecha.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
El madrileño sufrió en la banda izquierda, en la que Ruibal y Bellerín le superaron. Solo ante el peligro en la mayoría de acciones, estuvo blando en la pugna con Altimira que acabó en el gol de Lo Celso. No fue su noche.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
El argentino fue un muro por alto en los balones frontales, aunque los centros desde la banda generaron más peligro en la defensa. Sufrió un codazo de Ricardo Rodríguez que pudo haber sido penalti.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino es un seguro de vida. Tenaglia volvió a actuar de central y estuvo rápido en el corte y sólido en el despeje, mezclando bien con Garcés. Y sacó el balón de forma limpia ante la presión bética.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El navarro repitió en el once e intentó combinar y dar fluidez al juego. Sin embargo, no pudo saltar líneas como hizo frente al Levante y tener tanta relevancia llegando y construyendo el fútbol babazorro.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
El extremo aragonés apenas pudo generar peligro. Corrió más para atrás que para arriba, desbordando y buscando a su par con cuentagotas. Terminó jugando de lateral derecho por los cambios de Coudet.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El andaluz volvió a ser el faro vitoriano. Preciso a la hora de sacar el balón en el primer acto, en el segundo tuvo más problemas ante el desorden general. Se empleó a fondo ante la poblada media local.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El catalán, que volvió a partir desde la banda izquierda, estuvo fuera de sitio, dejando solo a Parada ante las acometidas locales. Posteriormente, como mediapunta, no pudo darle ritmo al juego con sus pases.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
El guipuzcoano tuvo el 0-1 en la primera jugada. Pero su remate, tras recortar a Natan, lo lanzó al centro, despejándolo Pau López. Luego, rozó el gol en otro cabezazo. A partir de ahí, trabajó y presionó sin descanso.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El delantero murciano fue una isla en La Cartuja. Sin oportunidades para rematar y desasistido arriba, Martínez bajó en busca de entrar en juego. Trabajó en la presión pero no pudo fabricarse ninguna acción.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Sostuvo al Alavés en medio en el ida y vuelta final.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
Partiendo de la derecha, trató de asociarse e irse al medio con el objetivo de abrir a la defensa del Betis.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
Su salida metió electricidad al equipo, que le buscó en la izquierda para que desbordara y agitara el partido.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nahuel Tenaglia22
Antonio Blanco20
Antonio Sivera19
Carlos Vicente19
Facundo Garcés19
Abde Rebbach18
Carles Aleñá18
Jon Guridi18
Toni Martínez18
Calebe Gonçalves17
Jonny Otto17
Pablo Ibañez17
Victor Parada16
Mariano Díaz14
Ander Guevara5
Carlos Benavídez-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Moussa Diarra-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
Yusi-
