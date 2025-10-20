Lucas Boyé, MVP albiazul del Alavés-Valencia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:48
Sivera
Portero
Valoración del redactor
Más allá de un inicio en el que los futbolistas albiazules tuvieron algunas dudas y tuvo que realizar alguna intervención, el portero alicantino vivió un partido plácido. El Valencia apenas probó al Zamora Sivera.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El lateral gallego salió victorioso de su duelo con Danjuma. El neerlandés no le pudo superar en una banda que cerró bien. Después, se desplegó en ataque y llegó a línea de fondo, poniendo centros con peligro.
Yusi
Defensa
Valoración del redactor
El internacional marroquí se ha adueñado del lateral izquierdo. Tuvo un envite de altura con Rioja del que salió airoso con una amarilla. El exalbiazul le superó en contadas ocasiones y tuvo, además, presencia arriba.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
El argentino se ha transformado en el líder de la zaga. Asentado ya como central, Tenaglia sacó bien la bola. Luego fue insuperable, yendo rápido al corte y empleándose con solvencia por alto. Un seguro de vida.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El centrocampista navarro completó una primera mitad de alto nivel. Ibáñez superó líneas con sus conducciones, se asoció en la mediapunta y lideró la presión albiazul. Apareció por todas partes la hora que jugó.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
En su centenario con el Alavés, el cordobés equilibró el juego babazorro. Se ofreció siempre para sacar el balón y dar apoyo a sus compañeros. Ejerció de ancla, permitiendo que el resto de medios pudiera subir más.
Calebe
Centrocampista
Valoración del redactor
El Chacho volvió a apostar por el brasileño en la banda derecha. YCalebe dejó algunos detalles de su calidad. Mientras le duró la gasolina estuvo muy participativo en la diestra, poniendo algún balón con peligro.
Abde Rebbach
Centrocampista
Valoración del redactor
El extremo argelino se ha asentado en el once titular albiazul. Partiendo desde la izquierda, Abde se fue al centro a combinar, encarando pocas veces en la banda. Puso una buena falta en la que casi marca Martínez.
Lucas Boyé
Delantero
Valoración del redactor
El gol fue lo único que le faltó al delantero argentino para no firmar un partido sobresaliente. Boyé bajó los balones que le llegaron, los mejoró asociándose y después tuvo varios remates en los que estuvo cerca de marcar. Algunos se fueron desviados y otros los desvió Agirrezabala, el mejor visitante.
Jon Pacheco
Defensa
Valoración del redactor
Cada día más compenetrado en el eje de la zaga con Tenaglia, el defensa navarro volvió a completar otro gran parte. Aseado con el balón y veloz en la anticipación, desactivó a los atacantes valencianos.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El murciano presionó la salida de balón rival junto a Boyé sin descanso. Y en la segunda parte, rozó el gol antes de ser sustituido. Su ocasión más clara fue de cabeza y la evitó Agirrezabala con un vuelo acrobático.
Carlos Vicente
Centrocampista
Valoración del redactor
Estiró al equipo por la derecha pero apenas pudo poner centros peligrosos.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
Ubicado en la banda izquierda, intentó asociarse yéndose hacia el centro.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
Volvió a jugar un mes después y reactivó la presión vitoriana desde la mediapunta.
Sube
Yusi
El ex del Real Madrid se enfrentó al desafió de contener a Rioja. Lo logró a pesar de ver una tarjeta a la media hora. Además, tuvo capacidad para subir un peligro.
Baja
Abde Rebbach
El argelino fue titular por cuarta jornada consecutiva. Sin embargo, apenas pudo desbordar por la banda izquierda, yéndose más al centro. Y en ese rol, Abde generó menos peligro.
Clasificación general
JugadorPuntos
Jonny Otto69
Carlos Vicente68
Nahuel Tenaglia68
Pablo Ibañez68
Antonio Sivera67
Antonio Blanco62
Carles Aleñá60
Toni Martínez59
Abde Rebbach52
Facundo Garcés42
Calebe Gonçalves41
Yusi40
Jon Guridi38
Lucas Boyé36
Mariano Díaz36
Denis Suarez35
Jon Pacheco32
Ander Guevara30
Victor Parada30
Moussa Diarra15
Carlos Benavídez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Lander Pinillos-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
