Carlos Vicente, MVP albiazul del Alavés-Atlético de Madrid. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores alavesistas
Sábado, 30 de agosto 2025, 20:23
Sivera
Portero
Valoración del redactor
El portero alicantino no estuvo fino en un par de salidas, pero luego se resarció con dos paradones. Voló en un cabezazo a Sorloth y repelió una falta de Griezmann envenenada. Aguantó el empate final.
Jonny Otto
Defensa
Valoración del redactor
El gallego terminó acalambrado pero tuvo un partido de gran seguridad, en la línea mostrada durante las dos primeras jornadas. Contuvo bien a Almada en un encuentro en el que también sacó bien el balón.
Garcés
Defensa
Valoración del redactor
El argentino se tuvo que pegar por alto con Sorloth. Unos balones aéreos en los que sufrió por la corpulencia del delantero noruego. Garcés, dubitativo en el 0-1, tiró de experiencia y fue contundente en el despeje.
Tenaglia
Defensa
Valoración del redactor
La llegada de Pacheco no le sacó de la posición de central al argentino, que volvió a hacer otro encuentro a gran nivel defensivo. Además, provocó el penalti con el que Vicente marcó el gol del empate.
Diarra
Defensa
Valoración del redactor
El maliense, que debutó en esta temporada, mostró sus dos caras. La irregular, fallando en el gol de Simeone al perder dos veces el balón, y la buena después, subiendo con calidad y defendiendo correctamente.
Pablo Ibañez
Centrocampista
Valoración del redactor
El navarro fue a la presión una y otra vez. Ibáñez se movió por toda la medular, dando ritmo al juego vitoriano, saltando líneas e intentando llegar al área para rematar. Su trabajo con y sin balón fue notable.
Carlos Vicente
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El extremo aragonés volvió a ser un torbellino por la derecha. Su centro a Tenaglia en el penalti que luego marcó fue la guinda antes de hacer el pastel de un Vicente que brilló desbordando por la diestra. Encaró una y otra vez a su par, generando multitud de opciones. Luego, terminó defendiendo de lateral diestro. Un partidazo.
Blanco
Centrocampista
Valoración del redactor
El cordobés volvió a estar a gran nivel dando equilibrio al equipo. En un duelo ante una medular de gran consistencia, Blanco puso orden y dio fluidez al juego vitoriano. Y luego, sin balón, trabajó a destajo.
Aleñá
Centrocampista
Valoración del redactor
El mediapunta catalán volvió a jugar por la banda izquierda. Y Aleñá trabajo mucho en defensa, ayudando primero a Diarra y luego a Parada. Después, se fue hacia el centro para dar fluidez al juego albiazul.
Guridi
Centrocampista
Valoración del redactor
El guipuzcoano jugó condicionado por un problema estomacal. Una situación que no le impidió trabajar intensamente en la presión y en dar ritmo al fútbol babazorro, aunque fue sustituido a la hora.
Toni Martínez
Delantero
Valoración del redactor
El delantero murciano tuvo un partido de enorme desgaste. Toni Martínez se zafó con la zaga del Atlético sin descanso, en muchas ocasiones yendo solo a la presión. Apenas tuvo un remate que se fue desviado.
Victor Parada
Defensa
Valoración del redactor
Solidez y trabajo en el lateral izquierdo.
Guevara
Centrocampista
Valoración del redactor
Salió en el lugar de Guridi para liderar la presión.
Benavídez
Centrocampista
Valoración del redactor
Apenas duró diez minutos por una lesión.
Mariano Díaz
Delantero
Valoración del redactor
Buscó incomodar a la defensa rival.
Sube
Intensidad
Pablo Ibañez
El medio navarro no paró de presionar, saltar líneas y ofrecerse a sus compañeros para dar ritmo al juego del equipo vitoriano.
Baja
Mala suerte
Benavídez
El medio uruguayo, que no había jugado en las dos primeras jornadas, apenas estuvo diez minutos en el partido por una lesión muscular que vuelve a lastrarle.
Clasificación general
JugadorPuntos
Nahuel Tenaglia29
Antonio Blanco27
Carlos Vicente27
Antonio Sivera26
Carles Aleñá24
Facundo Garcés24
Pablo Ibañez24
Jon Guridi23
Jonny Otto23
Toni Martínez23
Victor Parada21
Abde Rebbach18
Mariano Díaz18
Calebe Gonçalves17
Ander Guevara11
Moussa Diarra5
Carlos Benavídez-
Denis Suarez-
Grégoire Świderski-
Gustavo Albarracín-
Hugo Novoa-
Jon Pacheco-
Lander Pinillos-
Lucas Boyé-
Nikola Maras-
Raúl Fernández-
Yusi-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.