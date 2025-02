Sergio Fernández: «Estamos satisfechos con el mercado realizado»

El Deportivo Alavés ha realizado tres fichajes (Garcés, Cabanes y Aleñá) y ha tenido tres bajas (Romero, Abde y Stoichkov) en este mercado de invierno. Una ventana en la que el conjunto albiazul ha seguido la línea marcada el pasado verano. «Hemos hecho los deberes ... dentro de las posibilidades que teníamos. No queremos hipotecar los proyectos de futuro y hemos marcado una línea, que es viva, que nos permite firmar jugadores cedidos a corto plazo», ha afirmado Sergio Fernández.

El club albiazul ha buscado el «equilibro» para seguir siendo «competitivos y sostenibles en lo económico y en lo deportivo», fichando «polivalencia para dar soporte en el campo a varias posiciones». Todo, repite el director deportivo, «sin poner en riesgo nunca el proyecto». «Mi obligación no está en gastar, sino en optimizar. Y gastar no es sinónimo de acierto. Hemos dado los pasos adecuados para seguir siendo igual de competitivos o mejores que en julio», ha confesado, explicando también que cuentan con «una plantilla tremendamente equilibrada».

Fernández se ha mostrado «satisfecho» con el mercado realizado para que «el equipo consiga una vez más seguir en Primera». «Buscábamos que los jugadores que estaban en el equipo aumentaran el nivel», ha reiterado el leonés. «Quien no quiere estar con nosotros no está», ha destacado en referencia a Stoichkov y Sannadi, que pidieron salir del equipo en esta ventana: «Maroan decidió marcharse, no quiso ampliar el contrato y decidió irse al Athletic, que está en su derecho. A partir de ahí, buscamos el mejor acuerdo para el Alavés».

No quisieron fichar un lateral izquierdo

Sobre la destitución de Luis García, el director deportivo ha apuntado que «tomaron una decisión que no querían» ejerciendo su «responsabilidad» y que tuvo su «desequilibrio en el balance económico» en aquel momento por «el despido y la llegada de Coudet». «Era una situación que no podíamos dejar pasar y asumimos el riesgo económico, pero creímos que era lo mejor para los intereses del club». Además, ha detallado que nunca se plantearon fichar un lateral izquierdo («considero que el Alavés no lo necesita con Manu y Diarra») y que siguen trabajando en renovaciones como las de Abqar y Kike García.

«La predisposición de todos es que se pueda dar, aunque la prioridad era que pudiera cumplir su contrato y que rindiera al nivel que todos esperamos. Sobre Abqar, solo tenemos que darle las gracias por su compromiso. Ha demostrado que quiere seguir con nosotros, es uno de los pilares más importantes del equipo y, a partir de ahí, veremos hasta dónde llegas esas negociaciones», ha apuntado Fernández, que espera que Kike pueda continuar en Mendizorroza. «Hemos transmitido el deseo de que siga. Se lo ha ganado por su rendimiento».

Dos temas pendientes en una segunda mitad de temporada en la que está convencido de que lograrán continuar en Primera. «Caer en descenso es consecuencia de nuestro pasado. Hemos logrado una mejoría con Coudet. Tenemos la convicción absoluta en estos jugadores y en este cuerpo técnico, que trabaja con la meta de lograr un objetivo, que es seguir en Primera. Y lo vamos a conseguir», ha afirmado Fernández. «Nos esperan unos meses que podemos caer en la autodestrucción o trabajar en un objetivo que creo que vamos a lograr», ha añadido.

«Desde que tomamos la decisión de cambiar de entrenador el equipo nos da tranquilidad. El rendimiento individual de jugadores, así como el como colectivo es positivo», ha apuntado. «Veo bien al equipo y una evolución en determinados perfiles. Confío en ver la mejor versión, todavía, de algunos jugadores. Cuando lo consigamos, volveremos a ser un equipo que ilusione y transmita confianza», ha sentenciado el director deportivo.