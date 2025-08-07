Sergio Fernández: «Si Mariano es una opción es porque nos elige, no porque cuestionemos que es un fantástico jugador»

Mariano Díaz y su incorporación, en la que ambas partes se encuentran negociando los términos contractuales, copan la actualidad del Deportivo Alavés. Un escenario ... en el que Sergio Fernández, cuestionado sobre ello en la presentación de Calebe, ha analizado cómo está la situación: «Cada día que pasa se va integrando más con nosotros. Está implicado en el proyecto del Alavés y estamos muy satisfechos con lo que está mostrando. Vino aquí con otras intenciones y en gran medida dependerá de la voluntad y los deseos que tenga el jugador para cambiar una idea inicial a lo que pueda refrendarse en la decisión final. Tanto si decide continuar con la idea inicial de progresar y marcharse a otro lugar o quedarse finalmente con nosotros».

«El Alavés siempre consideró a Mariano un fantástico futbolista que por circunstancias en los últimos años no ha podido dar el nivel que en su momento llegó a mostrar. Cuestionar sus capacidades y talento no lo voy a hacer. Su trayectoria los últimos años no ha sido la mejor pero en ningún caso cuando entró a formar parte de esta dinámica de trabajo imaginábamos que podía ser una opción para nosotros. Si Mariano es una opción es porque nos elige, no porque cuestionemos que es un fantástico jugador», ha reiterado el director deportivo.

Fernández, que dijo «no estar satisfecho» con el rendimiento ante el Huesca, una derrota que servirá de «toque de atención en un proceso de construcción del equipo», ha considerado «prioritario» reforzar «tres posiciones» en lo que queda de mercado para tener más «riqueza y recursos». «Estamos trabajando para completar la plantilla lo antes posible, pero en la mayoría de los casos son jugadores con contrato con sus clubes y los tiempos no dependen de nuestros deseos sino de su voluntades. Nos encantaría que todos estuvieran aquí y dejar cerrado el equipo mañana», ha apuntado un Fernández que ha reiterado que, por ahora, han fichado «cada una de nuestras primeras opciones»: «Ojalá podamos rematarlas».

Retener el talento

El director deportivo del Alavés no ha considerado «inesperada» la marcha de Mouriño al Villarreal por su «rendimiento», pero espera que ninguna de sus estrellas abandone Mendizorroza tras el adiós de Panichelli y del uruguayo en estas últimas semanas de ventana estival. «Seguimos alerta porque tenemos jugadores de altísimo nivel. La idea es retener el mayor talento posible para hacer el equipo más competitivo. En el Alavés está la gente que quiere estar, aportar y llevar este proyecto a otro nivel», ha declarado un Fernández que sí ha apuntado que podría producirse alguna otra salida cuestionado por la situación de Abde, Maras, Novoa y Villalibre: «Algún movimiento se va a producir».