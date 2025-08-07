El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sergio Fernández posa con Calebe en su presentación. Jesús Andrade
Deportivo Alavés

Sergio Fernández: «Si Mariano es una opción es porque nos elige, no porque cuestionemos que es un fantástico jugador»

El director deportivo del Alavés apuesta por reforzar «tres posiciones» en lo que queda de mercado

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:50

Mariano Díaz y su incorporación, en la que ambas partes se encuentran negociando los términos contractuales, copan la actualidad del Deportivo Alavés. Un escenario ... en el que Sergio Fernández, cuestionado sobre ello en la presentación de Calebe, ha analizado cómo está la situación: «Cada día que pasa se va integrando más con nosotros. Está implicado en el proyecto del Alavés y estamos muy satisfechos con lo que está mostrando. Vino aquí con otras intenciones y en gran medida dependerá de la voluntad y los deseos que tenga el jugador para cambiar una idea inicial a lo que pueda refrendarse en la decisión final. Tanto si decide continuar con la idea inicial de progresar y marcharse a otro lugar o quedarse finalmente con nosotros».

