Sergio Fernández: «Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho»

Sergio Fernández ha valorado positivamente el mercado realizado por el Deportivo Alavés en la presentación de Denis Suárez. Después de que se cerrara el lunes ... por la noche la ventana veraniega con 10 incorporaciones (Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Deni Suárez) y 15 bajas (Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián y Hugo Novoa, Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes) el director deportivo se ha mostrado «muy contento» por los fichajes que han aterrizado en Mendizorroza.

«Todo es susceptible de mejorar, pero intentando aplicarle la coherencia que merecía las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los últimos meses la confección de la plantilla es lo suficientemente buena como para afrontar los retos que nos hemos propuesto», ha explicado Fernández, haciendo hincapié en que las altas permiten profundizar en el fútbol combinativo que propone el Chacho. «Hemos intentado aplicar la coherencia y el sentido común a un modelo de juego, a un estilo y una manera de entender el juego. A partir de ahí, hemos intentado incorporar jugadores que se adapten a eso y que, además, ya lo hayan hecho. En el caso de Denis y en los jugadores que han llegado hemos intentado aplicar la misma teoría y el mismo método», ha incidido.

El leonés no ha querido señalar si el equipo ha mejorado o ha empeorado después de las entradas y salidas veraniegas respecto a la temporada pasada, aunque sí ha visto una «evolución». «Los que han formado parte anteriormente de este proyecto son jugadores que se han ganado el respeto y la credibilidad por su rendimiento. Por eso, los que ya no están, la mayor parte, están en clubes de un nivel superior. Lo que estamos es muy orgullosos de los que han venido, porque quieren estar con nosotros y siempre hemos dado valor a la gente que quiere estar aquí. Son jugadores que tienen una trayectoria y si son capaces de ofrecer ese rendimiento será una bendición. Ojalá lo ofrezcan con nosotros porque significará que veremos y disfrutaremos de jugadores de gran nivel», ha declarado Fernández.

Polivalencia para la banda izquierda

El futbolista de banda izquierda que el Chacho Coudet señaló que estaban buscando no llegó en el último día a Mendizorroza. Sin embargo, jugadores como Aleñá y Denis puede ocupar esa demarcación, además de un perfil de extremo más puro como Abde. Una configuración de plantilla en la que Fernández ha destacado la «polivalencia» de las incorporaciones. «Nos aporta riqueza y recursos para ser mejores. Denis tiene una posición donde más brilla, al lado de un mediocentro más posicional, pero su incorporación nos hace infinitamente mejores a lo que ya teníamos», ha sentenciado el leonés.