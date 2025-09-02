El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Fernández, en rueda de prensa. Rafa Gutiérrez
Deportivo Alavés

Sergio Fernández: «Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho»

El director deportivo del Alavés ha destacado la «evolución» del club en esta ventana de fichajes

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:40

Sergio Fernández ha valorado positivamente el mercado realizado por el Deportivo Alavés en la presentación de Denis Suárez. Después de que se cerrara el lunes ... por la noche la ventana veraniega con 10 incorporaciones (Pablo Ibáñez, Jonny, Raúl Fernández, Yusi, Calebe, Aleñá, Mariano, Boyé, Pacheco y Deni Suárez) y 15 bajas (Kike García, Abqar, Sedlar, Conechny, Mouriño, Panichelli, Villalibre, Pica, Owono, Adrián y Hugo Novoa, Manu Sánchez, Jordán, Carlos Martín y Cabanes) el director deportivo se ha mostrado «muy contento» por los fichajes que han aterrizado en Mendizorroza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  5. 5

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  6. 6

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  7. 7

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  8. 8

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  9. 9 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  10. 10

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sergio Fernández: «Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho»

Sergio Fernández: «Estamos muy contentos con el mercado que hemos hecho»