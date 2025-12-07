La seguridad premia a Víctor Parada

La defensa del Deportivo Alavés funciona esta temporada en base a un particular sistema de mínimos. La falta estructural de jugadores sumada a un ... contratiempo notable como la sanción de Facundo Garcés ha dejado la línea de cuatro albiazul sin apenas alternativas. Solo hay un puesto que ha logrado escapar a esa precariedad. El lateral izquierdo albiazul cuenta con los mismos tres integrantes del inicio de curso, lo que ha abierto una interesante pugna por la titularidad que poco antes del ecuador del curso aún busca un integrante con plenos galones de titular. El que ahora aventaja la carrera es el canterano Víctor Parada.

El madrileño encadena dos titularidades en el perfil zurdo. Partió de inicio en la derrota frente al Barcelona y también ocupó la banda ante la Real Sociedad, la primera portería a cero del equipo en mes y medio. Aunque sufrió para contener al ataque donostiarra en el tramo final, el ejercicio defensivo del bloque de Coudet fue notable. Ahí Parada se mostró solvente para dar solidez a la zaga ante un adversario de nivel como Take Kubo. La parcela ofensiva se la dejó a Abde. Pero es ese perfil de jugador sobrio y solvente el que presenta el canterano albiazul para amarrar uno de los pocos puestos abiertos a debate en el once.

Su estilo contrasta con el de su predecesor en la banda, Yusi. El canterano del Real Madrid es lo contrario, un jugador con suma potencia para sumar en ataque pero al que le cuesta encontrar regularidad en defensa. El hecho de que sea un novato en Primera, la que llega tras dar un salto de dos categorías, le ha obligado a un proceso de aprendizaje aún con fisuras. Un progreso que ha ido acompañado de sufrimiento ante varios adversarios y errores de cara factura en algunos choques. Sin ser el único culpable, el joven hispanomarroquí ha sido el que ha aparecido en las fotos de esos goles.

Un extremo puro por delante

El afán de Coudet por recuperar la máxima solvencia defensiva en la búsqueda del más esquivo crecimiento ofensivo hizo que Parada ocupase su lugar. Aunque también joven -23 años por 20 de Yusi- es un futbolista más hecho, que ya debutó con el primer equipo hace dos temporadas y curtido el curso pasado en una academia sin igual como lo fue el Mirandés de Lisci. Entonces también ocupó un puesto de central en el que también ha tenido que desempeñarse en Vitoria. Fue el acompañante de Tenaglia ante el Espanyol y el Girona debido a la baja por lesión de Pacheco.

Aunque la apuesta por Parada en defensa también obliga a replantear el perfil de su acompañante en el extremo izquierdo. Porque el madrileño es un jugador poco dado a sumarse al ataque, faceta a la que se incorporó de forma muy puntual ante la Real Sociedad. Sin un jugador que llegue desde atrás, la presencia de un futbolista capaz por sí mismo de generar peligro resulta importante para mantener el equilibrio en esa banda y no depender en exceso del resto de parcelas. Ahí también le salió bien a Coudet, que encontró en la hiperactividad de Abde un valioso recurso ofensivo.