El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parada y Soler se agarran en una acción a balón parado del derbi del sábado. Jesús Andrade

La seguridad premia a Víctor Parada

El canterano del Alavés encadena dos titularidades en el lateral izquierdo ya por delante de un Yusi aún titubeante en defensa

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:50

Comenta

La defensa del Deportivo Alavés funciona esta temporada en base a un particular sistema de mínimos. La falta estructural de jugadores sumada a un ... contratiempo notable como la sanción de Facundo Garcés ha dejado la línea de cuatro albiazul sin apenas alternativas. Solo hay un puesto que ha logrado escapar a esa precariedad. El lateral izquierdo albiazul cuenta con los mismos tres integrantes del inicio de curso, lo que ha abierto una interesante pugna por la titularidad que poco antes del ecuador del curso aún busca un integrante con plenos galones de titular. El que ahora aventaja la carrera es el canterano Víctor Parada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  2. 2

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  3. 3

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  4. 4 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  9. 9

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  10. 10

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La seguridad premia a Víctor Parada

La seguridad premia a Víctor Parada