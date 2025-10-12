El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Cuánto sabes sobre el Alavés? Atrévete a responder este cuestionario

De las primeras temporadas de historia del club a los más recientes, cada cromo es único. Intenta acertar todas las preguntas

Jon Aroca

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:04

De las primeras temporadas de historia de aquel bravo Deportivo Alavés a las últimas, con el equipo asentado como un habitual de Primera, la historia da para mucho. Álvaro López Berdonces atesora en su colección más de un centenar de cromos de todas las épocas. Un fiel notario de la evolución que ha experimentado la entidad albiazul en más de un siglo de histoira.

Unidades clásicas, casi antigüedades, a otros completamente modernos y con detalles que sugieren que el mundo de los cromos es mucho más que un juego de niños. Cromos que cuentan historias, las de sus protagonistas y las del club. Cada uno de ellos es único, con detalles inesperados y anécdotas que también explican la evolución de la entidad del Paseo de Cervantes.

Un siglo de historia en formato cromo

La colección de Álvaro se convierte en un fantástico material para repasar la historia del Alavés. Algunos de los cromos contienen datos deportivos, anécdotas y curiosidades que corresponden con el momento de su impresión. ¿Crees que serías capaz de responder correctamente a un cuestionario basado en estos detalles? ¡Atrévete!

Un resumen de la historia del Deportivo Alavés en formato cromo. Un pequeño museo que narra las aventuras de la entidad vitoriana y de sus jugadoras a través del tiempo y de anécdotas. También en el pequeño formato de una cartulina.

