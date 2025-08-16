El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un policía vigila un casi vacío parking de Mendizorroza.

Un policía vigila un casi vacío parking de Mendizorroza. Rafa Gutiérrez

La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza

La grúa municipal ha retirado los vehículos del aparcamiento tras la nueva normativa implantada en días de partido

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:52

El Ayuntamiento de Vitoria anunció modificaciones en el uso del parking de Mendizorroza. Por «cuestión de seguridad», este año el aparcamiento se cerraría cuatro horas ... antes del comienzo de los encuentros del Alavés. Una medida que ha entrado hoy, sábado, en vigor con el inicio liguero y que se ha saldado ya con los primeros afectados. Agentes de la Policía Local han procedido a multar a una docena de vehículos que, superada la hora límite, continuaban estacionados. El importe asciende a 200€, a lo que hay que añadir el coste por la salida de la grúa de la base. Porque una vez sancionados, dos grúas han trabajado en el trasladado los turismos hasta el depósito de Agirrelanda. A las 18.30 horas el parking estaba completamente libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  7. 7

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  8. 8 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  9. 9 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025
  10. 10 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza