La Policía Local de Vitoria multa a nueve coches tras el cierre del parking de Mendizorroza

El Ayuntamiento de Vitoria anunció modificaciones en el uso del parking de Mendizorroza. Por «cuestión de seguridad», este año el aparcamiento se cerraría cuatro horas ... antes del comienzo de los encuentros del Alavés. Una medida que ha entrado hoy, sábado, en vigor con el inicio liguero y que se ha saldado ya con los primeros afectados. Agentes de la Policía Local han procedido a multar a una docena de vehículos que, superada la hora límite, continuaban estacionados. El importe asciende a 200€, a lo que hay que añadir el coste por la salida de la grúa de la base. Porque una vez sancionados, dos grúas han trabajado en el trasladado los turismos hasta el depósito de Agirrelanda. A las 18.30 horas el parking estaba completamente libre.

Una imagen muy diferente a la que había a las cinco de la tarde, a falta de media hora para el límite fijado. En el aparcamiento, con capacidad para 1.000 vehículos, aún había una treintena de coches. Y eso que a lo largo del día, dos patrullas de agentes situadas en el acceso han informado a cada conductor sobre la hora del cierre. Una información que ha hecho que algunos usuarios de las piscinas municipales hayan optado por el aparcamiento de Mendizabala como alternativa. «Cuando hemos venido había una patrulla informando sobre el horario del cierre del parking», ha comentado Alexandra Jorge, que abandonaba las piscinas de Mendizorroza a las 17.25. «Es la hora que tenía en mente salir, no es por la medida».

Otros, en cambio, se han visto sorprendidos. «¿No se puede estacionar? ¿Y por qué? ¿Por el fútbol?», preguntaba reiteradamente Nur Beni, quien se ha salvado por la camapana. A las 17.30 ha abierto el coche y se ha ido porque así se lo había marcado el cuerpo. «Me parece mal que por un partido estropeen el día de montón de gente», opinaba. Julián Palacios es otro de los que ha tenido la suerte de cara. «No sabía nada. Estaba en la piscina y he escuchado a la gente comentado sobre el cierre del parking». De manera que, apresuradamente, se ha cambiado y ha salido a mover el coche. «Estás con la idea de venir a disfrutar y te obliga a irte antes».

Pese a fijar la hora límite a las 17.30, los agentes han concedido media hora de margen por si algún propietario se hubiese podido despistar. Y lo cierto es que así ha sido. Si bien en el momento del cierre había una docena de coches todavía estacionados, durante esa media hora han aparecido los dueños de tres vehículos. Concendida esa 'medida de gracia', la grúa ha actuado para 'limpiar' la zona.

Los vehículos no podrán estacionar en el parking hasta, aproximadamente, una hora después del encuentro. No obstante, en todo momento habrá dos excepciones: los vehículos que transporten personas de movilidad reducida y dispongan de la pertinente tarjeta de estacionamiento en las plazas reservadas para este fin y los vehículos de seguridad, ambulancias y emergencias.

Medida suavizada

La medida, suavizada respecto a la propuesta inicial de clausurar el parking en la víspera de los encuentros, responde a una «cuestión de seguridad». Tanto la Policía Local de Vitoria como el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos aportan informes que corroboran la necesidad de tomar estas acciones. La principal conclusión del análisis técnico determina que la coexistencia de tráfico rodado, estacionamiento y grandes aglomeraciones de personas en la zona genera «riesgos críticos para la Protección Civil».

Entre esos riesgos está la obstaculización de vías y puntos de evacuación peatonal de un recinto que puede albergar a un máximo de 20.000 personas. El curso pasado la media se situó en 17.200. Además, iñaden, supone un «bloqueo de acceso o retrasos en la intervención de los servicios de emergencias». «Cabe recordar en este sentido que actualmente se mantiene un estado de Alerta Antiterrorista de nivel 4 sobre 5. Este nivel exige que se adopten medidas complementarias de seguridad», explica el Ayuntamiento.