«Pasar por el banquillo te hace estar más alerta, podemos decir que ha funcionado»

«Tranquilidad, alivio y mucha alegría». Con estas palabras resume Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) lo que supuso su gol y el triunfo del Alavés ante ... el Girona. Un tanto que puede ser un punto de inflexión en la carrera por la permanencia y un subidón de «confianza» para un extremo que, como buen vikingo, nunca se deja nada dentro: «Luchar es innegociable».

–¿Qué le ha dado al equipo la victoria en Girona?

– Varias cosas. Tranquilidad, y más sacando puntos con los resultados que se dieron. También fue un premio, por fin, a todo el trabajo que hacemos. Nunca soy de buscar excusas, pero habíamos tenido mala fortuna en muchos partidos. Y después, mucha confianza de cara a los siguientes partidos que vienen, de saber que podemos ganar a cualquiera.

– El calendario se endurece. Después del Real Madrid vienen Sevilla, Real Sociedad, Atlético...

– Sí, pero si te fijas en los partidos que hemos ganado está la Real Sociedad, el Villarreal o el Betis, empatamos con el Athletic... Quizá se nos dan mejor este tipo de encuentros. Lo que sí que tenemos es que sacar más puntos en casa. Es una obligación.

– ¿Cuáles son las razones de competir mejor ante los clubes de arriba que los de abajo?

– Son muchos factores, pero quizá ha habido momentos en los que nos ha costado un poco generar con el balón. Muchas veces alternamos la posesión con dársela al rival, pero hacemos mucho daño cuando robamos arriba y al contraataque somos bastante buenos.

– ¿Qué supuso para usted marcar ante el Girona?

– Por una parte me dio confianza. Muchas veces, el fútbol es trabajar mucho y que no haya premios, lo que influye en el nivel de confianza y mentalidad. Esas dos cosas, quieras o no, te hacen elevar tu fútbol. Jugar sin pensar te hace estar fresco, concentrado y con buena mentalidad. Es algo que se nota mucho.

– En Montilivi regresó al once tras dos partidos como suplente en casa ante Villarreal y Rayo. ¿Cómo se vive esa situación?

– Es complicado. Está claro que todos queremos jugar cuanto más mejor, pero hasta cierto punto es comprensible. Somos profesionales y nos tiene que parecer lo mismo ser titulares o no, tener la misma confianza y trabajar igual. Muchas veces, salir del banquillo es importante a la hora de darle la vuelta al partido. Yo intento estar preparado para las dos situaciones. Como a todos, a uno le gusta más ser titular, pero hay que tomárselo con calma, tranquilidad y no pensarlo mucho.

– Coudet se ha referido a sus suplencias diciendo que quería buscar su «mejor versión», «ayudarle»... ¿Qué ha sentido en ese proceso?

– Ha sido algo que ha hablado conmigo perfectamente y hemos sido muy sinceros el uno con el otro. Como jugador me toca entenderlo y siempre lo he respetado. El entrenador es el que manda y hace las cosas para que los jugadores mejoren y saquen su mejor versión, como él ha comentado. Y está claro que podemos decir que ha funcionado. Pasar por el banquillo te hace estar un poco más alerta. Muchas veces es inevitable tender a relajarse y volver a ese estado de alerta, que intento no perderlo nunca, es una estrategia que el Chacho habló conmigo y lo entendí. Me puede gustar más o menos, pero tengo que respetarlo y por, ahora, ha salido bien, así que estoy contento.

Intensidad

– Ha jugado 29 de 30 jornadas. ¿Afecta también el desgaste?

– Está claro. Además, la Primera División es superexigente, no sólo a nivel físico. Te pide muchísimo mentalmente. Mantener la regularidad es lo más complicado de esta Liga. Y muchas veces estas situaciones ayudan a que demos un pasito más y sigamos creciendo como jugadores.

– ¿El cansancio hace que el esfuerzo y el rendimiento en los entrenamientos se resienta?

– El esfuerzo es el mismo y el rendimiento es igual en los entrenamientos que en los partidos. Si el equipo saca resultados y estás a tu mejor nivel, en los entrenos también te ves con esa 'chispita' y confianza que te dan los partidos. Los entrenamientos sirven para cambiar tendencias y los partidos son los que te definen.

«Coudet me explicó el porqué de sus decisiones y le agradezco su sinceridad»

– Ante el Espanyol fue sustituido al descanso y Coudet comentó que usted no se había sentido «cómodo» físicamente...

– Quizá hay partidos que te encuentras mejor o peor y muchas veces no hay una razón concreta. Ese día estaba bastante cansado, pero ahora estoy con las piernas cargadas.

– Tanto cuando fue nominado a Mejor Jugador de Septiembre como cuando sale del banquillo usted siempre juega al máximo...

– Es innegociable. Esté en la situación en la que esté, hasta el último partido que juegue, va a ser mi seña de identidad. Trato de ir siempre al 100%, exigiéndome al máximo a todos los niveles e intentando corregir las cosas que están en mi mano.

– Han vivido la transición de un fútbol más vertical con Luis García a otro más asociativo con Coudet. ¿Le ha costado adaptarse por su perfil?

– No creo que se trate de mi perfil como jugador. Creo que me adapto bien a casi todos los sistemas. Muchas cosas no han cambiado, porque somos un equipo que intenta robar arriba y hacer daño al contraataque. Pero quizá no estaba acostumbrado a esas fases de juego posicional, pero es algo que se va poco a poco cogiendo. Y estamos en un punto en el que todo el equipo lo hemos asimilado.

– ¿Cree que está más cerca de su mejor versión?

– Siempre hay dos versiones. Para la gente, los goles y las asistencias son lo que importan. Para mí, la mejor versión es ser lo más eficiente posible. Dar al equipo las mayores opciones de hacer gol y evitar que nos los hagan. Y, sobre todo, encontrarme bien a nivel de sensaciones, tanto física, técnica y emocionalmente. Ahí está un poco la diferencia.

«Es imposible no prestarle atención al mercado, pero estoy totalmente centrado en el Alavés»

– Por ahí también fueron sus conversaciones con Coudet...

– Sí. Muchas veces son sensaciones. Cómo transmites hacia ti mismo y hacia los demás, en este caso el entrenador. Hemos hablado y siempre me ha tratado de ayudar lo máximo posible, intentado explicarme el porqué de las cosas y en qué podía mejorar. Yo estoy superagradecido de esa sinceridad. Es algo que al jugador le ayuda mucho. Hablando las cosas todo se entiende mejor. En el fútbol pasan este tipo de situaciones. Muchas veces hay cosas que la gente no ve. Los jugadores nos reorganizamos mucho más de lo que parece.

– En enero, el club recibió ofertas por usted. ¿Le descentró?

– No. Estaba totalmente centrado en el Alavés, pero es cierto que es imposible no prestarle atención. Las informaciones te llegan por un sitio u otro y, muchas veces, hay que afrontar este tipo de situaciones que son incómodas para el jugador o el entorno del club. Es difícil mantener la cabeza estable pero yo viví una situación parecida en Ferrol, antes de venir aquí, y me enseñó bastante. Aunque sea imposible mantenerse abstraído al 100%, mi foco siempre ha estado en el Alavés y en dar el máximo. No he pensando en otro sitio.