La oferta de 5 millones por Diarra, la renovación de Abqar, las aspiraciones deportivas del Alavés...

Tras el cierre del mercado de invierno y con la segunda vuelta de la temporada ya en marcha, Sergio Fernández ha realizado una fotografía del equipo. El director deportivo del Alavés defiende que «la clasificacion no refleja lo que pretendemos». Y no es otra cosa ... que la permanencia. «Lo conseguiremos», ha remarcado este miércoles, durante un desayuno informativo en el que ha abordado varias cuestiones de actualidad, como la llegada de Coudet, los fichajes y ventas de jugadores, las renovaciones de Abqar y Kike García o el rendimiento deportivo del equipo.

Mercado de fichajes

Dos días después del cierre del mercado de fichajes de invierno, Sergio Fernández ha hecho balance de esta ventana. «Siguiendo con el discurso de principio de temporada, en este mercado hemos seguido las directrices que en julio pusimos en valor y en practica: conseguir ser sostenible económicamente y competitivos deportivamente». Primero, con las fichas que poseían en sus manos depositando «esa confianza, dar ayuda, apoyo y conseguir que los jugadores crezcan».

Y recurrir al mercado cuando surgiese una oportunidad que mejorase la plantilla actual. En ese sentido, ha remacado que ahora «tenemos jugadores con polivalencia que darán soporte a las diferentes posiciones en el campo. Sin poner nunca en riesgo nuestro proyecto deportivo, lo que deseamos todos es que el quipo consiga objetivo de estar en Primera. Hemos dado los pasos adecuados para ser igual de competitivos e incluso mejores que en julio. En base a ese discurso, lo que buscábamos eran jugadores que aumentaran prestaciones y lo hemos conseguido».

Coudet

Coudet cumple su segundo mes al frente del barco albiazul. Un periodo suficiente para hacer un juicio sobre el equipo y donde la dirección deportiva se muestra satisfecha. «Desde que tomamos la decisión de cambiar de entrenador el equipo nos da tranquilidad. El rendimiento individual de jugadores, así como el como colectivo es positivo. Coudet no es persona expresiva, pero no se le puede discutir su trabajo. Desde que ha aterrizado rendimiento ha mostrado mejoría notable. Estamos convencidos que con esa implicación vamos a conseugir el objetivo». Y echa la vista atrás para contextualizar el presente. «Obviamente somos la consecuencia de una trayectoria que no era positiva. Desde el cambio de entrenador el equipo nos da tranquilidad.

Despido de Luis García

Respecto al despido de Luis García Plaza y su posible impacto económico a la hora de explorar el mercado, Sergio Férnandez reconoce que esta decisión tuvo un impacto. «En su momento, obviamente sí afectó. Cuando tú despides a un entrenador y contratas a otro hay un desequilibrio económico», ha señalado. «Nos vimos obligados a tomar una decisión que no queríamos, nos hubiera encantado no haber tenido la trayectoria tan negativa que tuvimos y que todo hubiera fluido como esperábamos». De manera que, «ejerciendo responsabilidad», buscaron una «sostenibilidad» para el proyecto. «Nuevamente este club volverá a conseguir el objetivo que pretende, que es seguir otro año más en Primera».

Renovación de Abqar

El contrato del central argelino expira este verano. Ambas partes (jugador y club) mantienen abiertas las negociaciones para cerrar un acuerdo que prolongue su vinculación con el Alavés. «Si no se ha llevado a cabo es porque no se han dado las condiciones reales para que se pueda completar». Aunque, ha puntualizado «en algún momento se puede dar». El directo deportivo ha elogiado «su implicación y compromiso» con el equipo para conseguir la permanencia. «Nos tendremos que dar el tiempo necesario para ver hasta donde llegan negociaciones. Aquí están los que han querido seguir. Abqar ha demostrado seguir, es uno de los pilares más improtantes, así lo demuestra cada fin de semana».

Ventas de jugadores

El Alavés ha registrado tres salidas en este zoco. «Los jugadores que han salido tenían un rendimiento que no era todo lo que deseábamos las partes y hemos buscado la mejor solución a cada una de las situaciones. Prima ante todo la voluntad individual de quien quiere estar con nosotros y quien no quiere estar. Cuando se nos plantea la posibilidad de un jugador que no quiere estar con nosotros intentamos buscar el máximo beneficio para el Alavés, lo primero». En el caso de Luka Romero, el futbolista llegó a Vitoria cedido por el Milan. «Ante la falta de minutos es normal que busquen una situación de máximo beneficio para su anterior club como para él».

Salidas de Maroan y Stoichkov.

No obstante, son dos los nombres propios en este capítulo de ventas: Sannadi y Stoichkov. «Cuando alguien expresa la voluntad de marcharse, la responsabilidad que tenemos nos obliga a ver qué condiciones son las mejores para que el Alavés sea beneficiado», ha apuntado al respecto. «Maroan decidió marcharse. Tenía una oferta para ampliar su contrato en las posibilidades que habíamos firmando con anterioridad y no sólo no quiso ampliar, sino que decidió irse a otra organización (Athletic), que está en su derecho. A partir de ahí, buscamos el acuerdo que más beneficiara al Alavés».

Oferta por Diarra

El director deportivo del Alavés ha revelado que a la conclusión del partido contra el Barça recibieron «una oferta de cinco millones de un equipo belga». Un interés que refuerza la confianza respecto al futbolista. «Creemos que es un jugador que ofrece un fantástico rendimiento y posibilideades de futuro tremendas».

Cesión de Abde

El conjunto albiazul confía en que Abde se convierta en un futbolista de largo recorrido en el Alavés. «Es un jugador que tiene un gran talento y con muchas posibilidades de crecimiento. Era importante que hubiera tenido los minutos, como Panicheli, para después ponerlo en un valor que actualmente no tiene». De manera que optaron por una fórmula idéntica: dejarle salir cedido para tener minutos y ganar en confianza. «Desde el club siempre hemos tenido la convicción de que lo mejor para Abde era sentir la importancia y relevancia que está obteniendo ahora en el Granada. Eso va a repercutir de manera beneficiosa al Alavés».

Ofertas por Carlos Vicente y Blanco

«Hemos recibido ofertas por ellos, pero ha primado el deseo de los jugadores de continuar en este proyecto. A pesar de lo que pueda parecer, nunca la intención del Alavés está desprenderse de sus activos; otra cosa es que estos activos nos trasladen las ganas de de marcharse. Nuestra responsabilida es que la partida genere al Alavés los beneficios para seguir siendo sostenibles, deportivos...».

Llegada de Garcés, Cabanes y Aleñá

Nos aportan, siguiendo el mismo criterio y lógica que hemos mantenido desde el pricnipio de temporada, polivalencia, juventud, energía, ilusión, confianza... Sin ir más lejos, Pau viene del Villarreal donde ha tenido minutos, importantes, y en un club importante con un entrenador importante. Nos va a ayudar, no tengo ninguna duda. Aleñá, solo su trayectoria, experiencia, adaptabilidad a diferentes posiciones y esquemas, hace que el equipo tenga unas variantes y riquezas que antes no tenía. Y Garcés, todos sabíamos el peaje que lamentablemente íbamos a pagar por ese año sin competir. Pero desde el minuto uno al equipo le ha aportado ganas y confianzas para que todo salga bien.

La fórmulas de las cesiones

«Cuando termine la cesión de Aleñá no existirá la posibilidad de compra, eso da valor al hecho de que su club le considera importante en su proyecto. Y a nosotros nos permite no hipotecar nuestros proyectos de futuro. Hemos marcado una línea que es adaptable, que es viva, y que en diferentes circustancias nos da la oportunidad de incorporar jugadores a corto plazo que nos van a a dar rendimiento y posibilidades de rendimiento. Y no hipotecar el futuro con espacio para jugadores que están por llegar o en fase de crecimiento».

Panicheli

Sergio Fernández ha desvelado una conversación privada con el delantero albiazul, ahora cedido en el Mirandés. «Me ha dicho que no se quiere ir del Deportivo Alavés hasta que juguemos Europa». «Quiere hacer historia con el Deportivo Alavés. Para nosotros es uno de los mayores orgullos, por encima de cualquier oferta.

Kike García

El delantero se ha convertido en el hombre gol del Alavés. Su contrato es otro de los que expira esta temporada. «En estos meses la prioridad estaba en las entradas y salidas y no en las renovaciones», ha apuntado Fernández. No obstante, el club le tiene en sus planes. «En algún momento hemos transmitido el deseo y las ganas de que Kike esté con nosotros. Se lo ha ganado por derecho propio, es uno de los jugadores que por su manera de ser, de entender la profesión e implicación refleja los valores que nos gustaría tener por mucho tiempo en el Alavés».

Toni Martínez

Su llegada fue meteórica, firmando un tanto en su debut, pero su protagonismo ha ido cayendo. Sin embargo, el club mantiene una plena confianza en el delantero murciano. «No me va a cambiar la opinión sobre Toni porque no esté jugando, es uno de los mejores de la Liga. SI recuperamos su mejor versión, estaremos más cerca de conseguir el objetivo», ha apuntado, respecto a sellar la permanencia. «Acepto que su rendimiento es el mejor, pero nadie me va a quitar confianza en que van a dar su mejor versión y entonces viviremos grandes tardes de fútbol.