Otra muesca para alargar un arranque prometedor del Alavés

El Deportivo Alavés puede repetir algo que solo ha logrado una vez en sus dos décadas de trayectoria en Primera. Tras imponerse con tanta ... agonía como euforia ante el Levante (2-1) el pasado sábado, el plantel albiazul tiene su mano arrancar el curso con dos victorias consecutivas. El único precedente de ese hecho radica en la temporada 2001-2002, cuando se impuso al Tenerife y la Real Sociedad. Pero, más allá del hito que supondría igualar el registro de un curso que terminó con billete europeo, otro triunfo redoblaría la potencia del salto inicial dado por el equipo de Coudet en un escenario de notable prestigio. «Sabemos las dificultades que puede poner el Betis, pero nuestra intención es ser protagonistas en cada partido y ganar», arengó el entrenador albiazul.

El técnico cree que el triunfo de la primera jornada es en gran parte consecuencia al buen trabajo realizado por sus jugadores durante la pretemporada. Además, percibe que ese estado de forma puede seguir reportando beneficios a su equipo. «Arrancar ganando es bueno. Era un partido en casa y nos teníamos que hacer muy fuertes. Llegábamos muy bien. Vamos a tratar de sostener cosas que hemos hecho bien», expuso. «Mis equipos son físicos y nos hemos preparado para eso. Después mi intención es utilizar ese físico con la posesión y siendo protagonistas», añadió.

Destacó que su grupo es «valiente» y por eso espera que en la cita frente al Betis se vean los detalles positivos que el equipo dejó ante el Levante pese a que el escenario eleva la dificultad de forma considerable. Entonces Tenaglia fue el elegido para el puesto de central y, aunque sin confirmar su presencia en el eje junto a Garcés, el técnico valoró de forma positiva su desempeño. «En su crecimiento ha sido más central que lateral. Podemos ir cambiando en función de lo que necesitemos», explicó el entrenador albiazul.

Novoa, que sigue sin entrenar con el grupo, así como Maras, también con problemas físicos en los últimos días de los que no ha terminado de reponerse, son las únicas dos bajas del equipo para un choque que ve peligroso desde muchos frentes. «Vamos a enfrentarnos a un gran equipo con una plantilla muy buena. Sería el partido que me gustaría tachar», analizó sobre el equipo de su padre futbolístico, Manuel Pellegrini. A él lo tuvo como entrenador en River Plate -ya había coincidido antes en San Lorenzo con su segundo, Rubén Cousillas- y lo ve como un técnico en el que inspirarse. «Hicimos una gran relación en River. He podido aprender mucho de ellos», destacó.

Un estadio incierto

Ese Betis, que ayer entrenó en La Cartuja, un escenario del partido que añade cierta incertidumbre a su desempeño, sigue buscando la fórmula para vivir sin el lesionado Isco. Pellegrini apunta a repetir en gran manera el once de la primera jornada, con Fornals y Lo Celso como núcleo creativo pero con la opción de Junior Firpo como lateral zurdo para dotar al equipo de la mordiente que le faltó en el empate frente al Elche. «Conozco mucho a Coudet, sé cómo trabaja los equipos. Juega con una línea directa y tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar», analizó sobre el Alavés.

Esa incertidumbre propia del arranque de Liga y el buen estado anímico de un Alavés con su casillero al máximo motiva al plantel albiazul para alargar un arranque prometedor. Ahora le tocará demostrar esas virtudes en un escenario que poco se parece al del Levante. Reto de Coudet será que a su equipo no se le note el salto de exigencia.