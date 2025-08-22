El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lance del encuentro entre el Alavés y el Levante del pasado sábado. L. Rico
Betis-Alavés | Hoy a las 21.30h

Otra muesca para alargar un arranque prometedor del Alavés

El bloque albiazul busca en casa del Betis en segundo triunfo consecutivo a base de ser «protagonistas» pese al magnitud del rival

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:16

El Deportivo Alavés puede repetir algo que solo ha logrado una vez en sus dos décadas de trayectoria en Primera. Tras imponerse con tanta ... agonía como euforia ante el Levante (2-1) el pasado sábado, el plantel albiazul tiene su mano arrancar el curso con dos victorias consecutivas. El único precedente de ese hecho radica en la temporada 2001-2002, cuando se impuso al Tenerife y la Real Sociedad. Pero, más allá del hito que supondría igualar el registro de un curso que terminó con billete europeo, otro triunfo redoblaría la potencia del salto inicial dado por el equipo de Coudet en un escenario de notable prestigio. «Sabemos las dificultades que puede poner el Betis, pero nuestra intención es ser protagonistas en cada partido y ganar», arengó el entrenador albiazul.

