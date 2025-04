Competir con cualquier club

En el otoño de 1924, cuando el Deportivo Alavés apenas llevaba tres años de vida, saltó la noticia de que el conjunto babazorro iba ... a enfrentarse en un amistoso contra el Real Madrid en Mendizorroza. Esta posibilidad se repitió al año siguiente, pero no fue hasta el 19 de septiembre de 1926 cuando el equipo blanco visitó Mendizorroza por primera vez. Como es lógico, no era un choque oficial, pero para la afición vitoriana era una ocasión única para ver a uno de los mejores equipos españoles, teniendo en cuenta que el Alavés competía en la Serie B (la segunda categoría) de Vizcaya.

De hecho, el choque se veía como un entrenamiento de calidad para el Alavés, con vistas al inicio de la Liga vizcaína y una posibilidad de ver buen fútbol en el Paseo de Cervantes, aunque todos pensaban que la victoria quedaría del lado madrileño: «El resultado que arroje el partido de mañana, que nosotros creemos sinceramente será favorable al Real Madrid, podrá hacernos ver las probabilidades que tenemos de vencer en el próximo campeonato. Por eso el partido de mañana será, además de un buen entrenamiento para los nuestros, un cursillo del difícil arte de jugar al fútbol a cargo de los competentes profesores del Real Madrid. Y para los que vamos al campo a ver jugar bien, un hermoso espectáculo».

El once merengue incluía varios jugadores suplentes, pero aún así contaba con dos internacionales por España (José María Peña y Del Campo) y al menos con otros dos titulares (Zarauz y Moraleda). Por ello fue una sorpresa la clara victoria albiazul por 5-2. Tal y como destacó la prensa, «el Real Madrid se presentó con un equipo que, desde luego, no es el mejor que tiene, pero ellos creyeron que no les haría falta mejorarlo para vencer al Deportivo. En general, jugaron los forasteros un poco desmoralizados pues, sin duda, no esperaban encontrarse con un equipo tan fuerte». Completaban la alineación madridista Oliván, L. Peña, Peris, Ugalde, Villegas, Menéndez y Lozano. Por el Alavés jugaron en la puerta Lete y Díaz (un tiempo cada uno), Pachi, Quincoces, Mariano, Antero, Luzuriaga, Gárate, Crespo, Echevarría, Albéniz y Espada.

El árbitro fue el vitoriano Santiago Lorente, «que en recientes exámenes ha obtenido el correspondiente aprobado» como colegiado. La primera parte terminó 2-0 a favor del Alavés, con goles de Modesto Echevarría, de penalti, y Baltasar Albéniz. Durante el descanso, el calor que hacía esa tarde en Vitoria y la alegría por el resultado hicieron que la caseta de bebidas de Mendizorroza casi agotara sus existencias: «Durante el descanso nadie se acuerda del terrible calor que sufrimos, pues los comentarios, desde luego favorables al equipo de casa, son aún más calurosos que la tarde. Muchísimos, sin embargo, acuden a la sucursal número dos donde Ramón se ve 'moreno' para atender a tanto sediento. Y es que ayer hubo dos motivos para que se vaciara el barril. El calor… y el resultado del primer tiempo. ¡Había que celebrarlo!».

En la segunda parte, el Madrid apretó y consiguió acortar distancias, al marcar un penalti cometido por Pachi, cuando este, «desempeñando el papel de Díaz, paró con ambas manos» un tiro madridista. Sin embargo, dos nuevos tantos de Albéniz y uno de Modesto adelantaron al Alavés, aunque el Madrid maquilló el resultado con un nuevo gol de penalti, hasta llegar al 5-2 definitivo. 'Heraldo Alavés' alabó la bravura de los alavesistas, que «se crecieron de tal modo que no parecían, ni mucho menos, jugadores de la serie B». 'La Libertad', el otro diario de Vitoria, no se quedó atrás: «La mejor alabanza para nuestro equipo es decir que el resultado del marcador es fiel reflejo del partido. Los madrileños, excesivamente confiados tal vez, no supieron prever este resultado y se presentaron insuficientemente preparados; pero es que Vitoria no es un pueblo de Bilbao, como se cree por ahí, sino que, además de otras muchas cosas que tiene, posee un equipo de fútbol que compite con cualquier club de España».