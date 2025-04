Jordán piensa en albiazul en su reencuentro

Joan Jordán volverá a pisar este domingo (18.30 horas) el Sánchez-Pizjuán. Lo hará con un Deportivo Alavés que es su refugio desde que ... desembarco como cedido en agosto. Los albiazules se convirtieron en el «club necesario» después de que el Sevilla le abriera la puerta de salida a pesar de que su contrato finaliza en 2027. «Creemos que su ciclo ha terminado y así se lo hemos comunicado», apuntó el director deportivo Víctor Orta. Un shock tras una temporada «dura», en la que el propio Jordán reconoció que lo pasó «regular».

El adiós de Monchi en el verano de 2023 y el de Mendilibar en octubre hicieron que desapareciera del césped la temporada pasada. Una decisión más empresarial que deportiva que le golpeó mentalmente. «Sucedieron situaciones 'jodidas', muchas que no controlaba, que me afectaron en lo personal. Y tengo una familia preciosa que merece mi mejor versión. Entonces, dije 'hasta aquí' y me puse manos a la obra», confesó Jordán en este periódico.

729 Minutos Tiempo jugado en 13 partidos por Jordán con el Sevilla el curso pasado. Esta temporada lleva 1.434 en 22 encuentros con el Alavés. 4 Goles Tantos marcados, además de dos asistencias, acumula el medio catalán con el Alavés. Sus tantos fueron a Athletic, Valencia y Leganés (doblete), todos con el Chacho

Con Diego Alonso como entrenador, el medio no llegó a vestirse de corto en Liga en las ocho jornadas que estuvo en el Sevilla. Y con Quique Sánchez Flores apenas disfrutó de 126 minutos en 22 actos. Su contador en la temporada 2023-24 se quedó en 13 partidos y 729 minutos. Un destierro que Jordán combatió con sudor en los entrenamientos y rearmándose mentalmente. «Quise mejorar y empecé hace un montón de meses. Hay que ir trabajando a diario en esos hábitos que te llevan a estar fuerte. Si no, es muy fácil caer otra vez en momentos en los que no te sientes tan preparado», explicó.

La llegada de García Pimienta al Pizjuán el pasado verano tampoco modificó la hoja de ruta del Sevilla. Jordán, en la rampa de salida, entrenó pero no jugó ni un amistoso de pretemporada. En ese escenario, el catalán no bajó la intensidad para estar listo para el siguiente desafío. «No podía permitirme el lujo de desconectar porque cuando llegara a un club como el Alavés tardaría meses en conectarme», detalló.

En Mendizorroza, el medio encontró la vía de escape de un Sevilla al que llegó en 2019 después de que los hipalenses pagaran 14 millones de euros al Eibar por uno de los mejores llegadores de La Liga. En sus primeras tres temporadas en el Pizjuán, el gerundense fue clave para Julen Lopetegui. Sin embargo, en la campaña 2022-23, una lesión en el tendón de Aquiles condicionó su rendimiento. Jugó tocado pero fue clave, e incluso anotó un gol ante el Fenerbache, decisivo camino de la séptima Europa League del Sevilla.

Sin embargo, ese sobreesfuerzo le pasó factura. Y el adiós de Mendilibar en octubre de 2023 terminó por mandarle al banquillo y a la grada mientras el ruido de fondo aumentaba: «El último año y medio se dio un episodio muy duro para mí y para el que no estaba preparado. Había que dar más y me preparé para ello».

Fueron tiempos difíciles para Jordán como los que vivió en el derbi copero de 2022, cuando fue golpeado por un palo proveniente de la grada del Benito Villamarín. Semanas después, renovó hasta 2027 como «uno di noi», como recalcó Monchi. El director deportivo llevaba meses trabajando en su ampliación para darle galones y ahuyentar a los 'grandes' de España y de Europa que le querían. Una fuerte apuesta económica y deportiva del Sevilla entonces que se utilizó la pasada temporada para cuestionar su rendimiento.

El club, con el límite salarial más bajo de Primera y de Segunda, necesitaba ajustar sus cuentas. Y Jordán estaba abocado a salir por su elevado salario, del que el Sevilla paga una parte importante en su cesión en Mendizorroza. «Entiendo a los aficionados, yo habría hecho lo mismo, pero han estado muy engañados. Es una pena, yo soy sevillista», aseguró antes de llegar a Vitoria. Ahora, tendrá su primer reencuentro con su antigua hinchada después de las críticas que sufrió en la ida por celebrar el triunfo (2-1) babazorro y por una acción fortuita en la que Romero cayó lesionado.

«Hablé con Isaac y la gente también me ha pegado 'hostias'. Estoy en el Alaves y quiero que mi equipo gane. Le deseo lo mejor al Sevilla y lo estoy apoyando en todos los partidos. Me ha dado muchísimo. Lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, aunque haya gente que quizá no me llegue a creer», aseveró Jordán. «Le tengo una estima, tanto al club, como a la afición y a mis compañeros, enorme. Es un equipo tremendo, grandioso, y que en momentos puntuales una o dos personas estén en el club no va a hacer que mi sentimiento cambie», señaló.

A pocos días de su vuelta, el catalán afronta con tranquilidad un partido que siempre será especial para él. Sin embargo, sólo piensa en albiazul. «Fueron temporadas tremendas en el Sevilla. Ganamos títulos e hicimos historia, pero eso ya pasó. Ahora mismo es Alavés, Alavés y Alavés», avisó un Jordán con dos Europa Leagues (2020 y 2023), 198 partidos, siete goles y 14 asistencias en Nervión. Ahora, su presente está en salvar a un equipo en el que es clave desde la llegada de Coudet. «Me ha devuelto la confianza», apuntó el medio de 30 años, que ha pasado del banquillo con Luis García a ser fundamental con el Chacho.

Jordán ha disputado 13 partidos (1.006 minutos) con el argentino, en los que ha anotado cuatro goles. Indiscutible en el doble pivote junto a Blanco, sólo salió del equipo cuando sufrió una lesión en el nervio ciático de la pierna izquierda que le tuvo un mes en la enfermería. «Tuve que parar porque estaba muy limitado. Ahora es cuando mejor me encuentro», detalló. Y desde que volvió con doblete en Leganés, el once es el hábitat de un Jordán criticado por el penalti a lo Panenka que falló en la derrota (0-2) ante el Rayo.

«Ha pedido disculpas a todo el mundo. Sabe que ha sido una equivocación», dijo entonces un Chacho que apuesta sin fisuras por su fútbol, golpeo y experiencia: «Tiene que ser importante en lo que vendrá». Fortalecido por su confianza, y después de un buen partido frente al Real Madrid, Jordán regresa a Sevilla convertido en rival y enfocado en salvar al Alavés. En julio será otra historia.