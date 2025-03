Jordán: «Tuve que parar porque estaba muy limitado, pero ahora es cuando mejor me encuentro»

Joan Jordán tuvo que pedir el cambio a la media hora de la derrota (0-1) del Alavés frente al Girona con la que se ... inauguró el año 2025 en Mendizorroza. «No podía más», ha confesado el centrocampista en sala de prensa. Su lesión en el nervio ciático de su pierna izquierda le mantuvo un mes inactivo y le hizo perderse cuatro encuentros. Una baja que ya es pasado.

«Estas tres últimas semanas, a nivel de sensaciones, son las que mejor me encuentro. El parón me ha venido bien para esta puesta a punto. En su momento tuve que parar porque estaba muy limitado. El proceso de vuelta tratamos de hacerlo lo más rápido posible y fue en Leganés. Mis sensaciones no eran las mejores pero quería aportar», confiesa un Jordán que aquel encuentro firmó un doblete.

Desde entonces, volvió a ser titular y clave para un Chacho que le ha dado su confianza desde que aterrizó en el banquillo de Mendizorroza en diciembre. «Sé lo que me pide y lo que tengo que hacer y aportar tanto dentro como fuera del campo», señala un centrocampista «agradecido» por la confianza depositada por Coudet, que le ha dado un «rol» preponderante en su media, desplegándose más cerca del área con Blanco como eje.

«No es mi posición pero me encuentro bien. Blanco o Guevara son más posicionales y Benavídez y yo jugamos un poquito más adelante. A nivel ofensivo me permite estar más cerca del área. Nos caen muchos rechaces y puedo aprovechar mi golpeo», destaca un Jordán que pone en valor al argentino.

«Lo que más me ha sorprendido es que en los momentos delicados, cuando no sacamos resultados o las sensaciones no son buenas, nunca decae. Y para nosotros eso es vital. Nos da siempre ese empuje y energía para saber que lo vamos a lograr. Además, nos exige una barbaridad», afirma.

Ganarse la confianza de Luis García

Jordán también ha analizado cómo está siendo su temporada en Vitoria. «Con Luis, por diferentes motivos, me costó ganarme su confianza. Yo le tengo estima pero llegar tarde hizo que todo fuera más complejo. Si hubiera llegado al principio de la temporada me habría adaptado más fácil a su estilo y todo habría sido más fluído. Me costó un poco, tuvimos dos parones de selecciones, pero me sirvió para seguir empapándome de Vitoria y del club. Sabía que mi momento iba a llegar y con el Chacho cambió todo. Me dio confianza y encontré facetas mías que necesitaba, ganando poco a poco el rol que quería», declara un Jordán centrado en «sumar» para que el Alavés «siga en Primera». Una misión para la que la afición es indispensable.

«Me da rabia porque tenemos una afición increíble y cuando, por momentos, esa conexión o ese clima que se generó ante el Villarreal no se da es porque nosotros no les damos lo mínimo de entrega, agresividad, compañeros... Nos llevan en volandas y serán claves en los seis partidos que quedan en casa», sentencia un Jordán que confía en que el equipo «siga» en la «dinámica» anterior al parón para doblegar al Rayo Vallecano este sábado (18.30 horas) en Mendizorroza.