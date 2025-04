Javi López, atrapado por la falta de adaptación

También en un partido entre semana, Javi López comenzó a despuntar con el Deportivo Alavés en Primera División. Era la séptima jornada del curso pasada, ... un 28 de septiembre en Balaídos, en la que el lateral canario dejó una excelente asistencia para Samu Omorodion que sirvió para lograr el empate. Tras su séptima titularidad en la máxima categoría, la primera del curso, encadenaría 13 en 14 partidos y se afianzaría en la élite en su séptimo año en Vitoria. Fue el último.

Pese a los intentos del club por renovarle, el joven jugador de 23 años desoyó el interés en busca de un paso adelante en su prometedora carrera. «Desde que me dijeron que la Real estaba interesada en mí no tuve ninguna duda en venir», expresó el día de su presentación. Los clubes cerraron el traspaso por 6,5 millones y el canario arrancó la temporada como titular, pero las dudas y las críticas no tardaron en llegar, en especial tras caer en el derbi frente al Athletic, su último gran partido en el once de Imanol.

En ese encuentro en San Mamés, además de perder el duelo con Sancet en el gol rojiblanco, agachó la cabeza tras ver cómo se le escapaba un balón fácil de controlar. El mes pasado, en una entrevista concedida al Diario Vasco, explicó las dificultades que sufre en el proceso de adaptación a un equipo de competición europea. «El estilo del Alavés y el de la Real son totalmente contrarios. Imanol ha instalado en esta Real laterales más bajos para que sean partícipes en la salida de balón y quiere que juguemos hacia delante para poder progresar», explicaba.

larga etapa en vitoria El canario llegó en 2017 a y se asentó en el once el curso pasado tras tres años por detrás de Duarte

Perfil distintivo Su potencia y velocidad le convierten en un jugador especial, pero Imanol le pide aplicarse en defensa

Javi López, desde los 15 años en Ibaia, no está acostumbrado a ese juego posicional, con el añadido de que le impide sorprender en ataque con mayor asiduidad como hacía el año pasado en el carril izquierdo de Mendizorroza. «Es verdad que no asomo tanto en ataque porque nos dice que nos tenemos que centrar en ganar los duelos, defender y no doblar tanto. Cuando la perdemos hay que estar atento para correr hacia atrás y que a los laterales no nos coja descubiertos», justificó, además de sufrir la enorme carga de partidos que acumula a estas alturas la Real Sociedad, semifinalista de Copa y octavofinalista de la Europa League. «Antes jugaba un partido por semana y durante la semana podías preparar los siguientes, ahora no da tiempo a prepararte del todo, para preguntar dudas...».

Vital en el gol del ascenso

Con un contrato extenso hasta 2023, y aún con 23 años, tiene tiempo para redimirse. Su irrupción en la élite tampoco fue fulgurante. El tinerfeño debutó en el doloroso 6-0 recibido a manos del Celta en el post confinamiento y pasó tres temporadas como suplente de Duarte. Incluída la disputada en Segunda División, en la que se esperaba el paso al frente definitivo del canario. Al lateral se le recordará siempre por provocar el penalti sobre la bocina por una mano que tanto protestó Sivera y que Villalibre convirtió en gloria. Su potencia es lo que le convirtió en un defensa especial, con tres asistencias el año pasado. Internacional español en las categorías inferiores, vuelve a Mendizorroza sin minutos asegurados ante un Aihen Muñoz recuperado de su grave lesión de ligamento cruzado.