Hugo Novoa vuelve a jugar 131 días después

Hugo Novoa está de vuelta. El lateral gallego saltó al césped en el minuto 76 de la derrota (1-0) del Alavés en Barcelona poniendo punto y final a 131 días de inactividad. Desde el 24 de septiembre, cuando fue titular y disputó los 90 minutos ... en el traspié (3-2) en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, no se vestía de corto el ex del RB Leipzig. Ante los blaugranas dejó atrás más de cuatro meses sin pisar el césped en los que se perdió 16 partidos entre Liga y Copa.

Los problemas físicos han perseguido a Novoa desde que aterrizó en Vitoria en verano. En julio, sufrió una luxación en el hombro derecho que le dejó dos semanas de baja. Debutó en el estreno liguero en Balaídos pero luego, en septiembre, volvió de la concentración de la selección española sub 21 con un golpe en el talón izquierdo que le obligó a parar, al no poder apoyar correctamente. Volvió en el Bernabéu pero, desde aquel partido de enorme exigencia física, no disputó ni un minuto hasta este domingo.

Una pubalgia le mantuvo de baja desde aquel 24 de septiembre. Un proceso de recuperación, con largas sesiones de trabajo en solitario en Ibaia, alejado incluso del césped, en las que tuvo paciencia y determinación. Además, durante el tratamiento de radiofrecuencia al que fue sometido por los servicios médicos del Alavés, tuvo un contratiempo que dilató su regreso. «Cuando parecía que todo iba bien tuve una pequeña infección, pero he salido de esta situación y estoy muy contento de volver», confesó Novoa.

Entró el 8 de diciembre en la convocatoria para medirse a Osasuna pero ha tenido que esperar casi dos meses y siete encuentros, afinando su puesta a punto y sin correr riesgos, hasta que Coudet le ha dado sus primeros minutos sumando su quinto partido en esta Liga.

El Chacho apuesta por Novoa como extremo derecho para «suplir a Carlos Vicente». Ese fue su rol en Montjuic, saltando al césped por el aragonés. Aunque también podría ser alternativa en el lateral derecho cuando falte Tenaglia.