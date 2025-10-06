Garcés, de su fichaje en diferido a clave en el once titular y ahora a estar apartado del grupo Tras la sanción de la FIFA, el jugador entrena por cuenta propia, al igual que le ocurrió antes de ser presentado como jugador del Alavés

Jon Aroca Lunes, 6 de octubre 2025, 21:15

La sanción de la FIFA supone un duro contratiempo para un Facundo Garcés que ha vivido un último año agitado. Atravesaba los mejores momentos de su carrera, asentado en el once titular del Deportivo Alavés, acreedor de la plena confianza del entrenador y también receptor del cariño de la grada gracias a su trabajo y desempeño. Aunque mucho tuvo que sudar para ello. No fue fácil que desembarcase en el Alavés con un contrato hasta 2028.

El club había intentado en varias ventanas su fichaje, pero la negativa de Colón a venderlo fruto de unas compromisos previos que le obligan a entregar parte de esa cifra a terceros hizo que la entidad se cerrase en banda y optase primero por apartarlo y segundo por solo permitir su marcha como agente libre. Sin minutos en la primera mitad de 2024, el club anunció ese verano su fichaja para el mercado de invierno. Llegó en enero de 2025 y debutó en marzo. Precisamente, en Mallorca.

El regreso al campo donde se vistió por primera vez de albiazul no fue el esperado. De hecho, el futbolista se quedó a última hora fuera de la convocatoria. Cuando la expedición del Alavés tomó tierra en el aeropuerto de Palma, el jugador y el club conocieron la sanción de la FIFA. Desde entonces, Garcés permanece apartado del grupo, tal y como exige el castigo impuesto por el organismo internacional. Y entrena por cuenta propia, dado que no puede mantener ningún contacto con el equipo. El futbolista vive una especie de 'déjà vu'.