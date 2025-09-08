El fútbol a la hora de comer vuelve a Mendizorroza en octubre La Liga programa el Alavés-Elche de la jornada 8 el domingo 5 a las 14.00 horas

Jon Aroca Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

La Liga puso ayer fin a la secuencia de partidos del Alavés a media tarde. El conjunto albiazul recibirá al Elche en Mendizorroza el domingo 5 de octubre a las 14.00 horas. Se trata del primer encuentro que los de Coudet disputarán a la hora de comer. Lo harán frente a un recién ascendido que sueña con convertirse en una de las sorpresas de la campaña, ya que se mantiene invicto tras medirse al Betis, el Atlético de Madrid (ambos con 1-1) y el Levante, al que se impuso por 2-0.

Antes de recibir al conjunto de Eder Sarabia, los albiazules afrontarán cuatro partidos , tres de ellos lejos de Mendizorroza. Después del derbi del sábado ante el Athletic en San Mamés, el Alavés recibirá al Sevilla el sábado 20 de septiembre a las 18.30 horas, visitará al Getafe entre semana (miércoles 24) a las 19.00 horas y al Mallorca sólo tres días después (sábado 27 a las 18.30 horas).

El enfrentamiento ante el Elche será el primero en el que el club albiazul habilitará una ventana prioritaria para que los abonados compren entradas. Los billetes tendrán un precio reducido en un 10% y cada socio o simpatizante podrá adquirir un máximo de cuatro unidades. El plazo se abrirá hoy a las 12.00 horas y durará hasta el viernes al mediodía, cuando se activará la venta para el público.

Además del duelo ante el conjunto ilicitano, habrá otros cinco partidos que entrarán en el precio reducido. Serán los encuentros de Mendizorroza ante el Valencia, el Espanyol, el Celta, la Real Sociedad y el Real Madrid. A priori, a falta de conocer las fechas y los horarios, el derbi ante los donostiarras y el choque ante los blancos se presentan como los partido que despertarán mayor interés entre la afición albiazul. Esta ventana implica que esta opción de preventa estará disponible para los abonados alavesistas hasta final de año, ya que el duelo ante el Oviedo está programado para enero.