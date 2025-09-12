El exalbiazul Fernando Pacheco se marcha a Arabia Saudí

Fernando Pacheco batió récords en el Deportivo Alavés. Durante siete temporadas (2016-22), el portero pacense defendió la meta de Mendizorraza, siendo clave en el ... ascenso a Primera y la consolidación del conjunto vitoriano en la élite, llegando a disputar incluso la final de Copa. 253 partidos en total para un cancerbero que es el que más veces ha vestido de albiazul en la máxima categoría (208).

Sin embargo, desde su salida, Pacheco no ha encontrado su sitio. En el Almería, con el que firmó hasta 2026, el exalbiazul apenas disputó un partido en toda la primera vuelta del curso 2022-23. Una etapa sin continuidad que le empujó a ser traspasado seis meses después a un Espanyol en el que fue importante en la segunda mitad del curso, aunque no consiguió evitar su segundo descenso a Segunda consecutivo.

En la división de plata, en un conjunto catalán que buscaba subir a Primera, Pacheco fue titular en las primeras 28 jornadas. Sin embargo, unos problemas físicos le dieron la alternativa a Joan García bajo palos en marzo de 2024. Y desde entonces, el canterano, ahora guardameta del Barcelona, se adueñó de la portería 'periquita'. La campaña pasada, ex del Alavés sólo jugó los dos encuentros de Copa del Espanyol ante el San Tirso y el Barbastro, este último choque terminando en derrota (2-0) y eliminación ante el conjunto de Segunda RFEF. Y en febrero, pasó por el quirófano para solventar unos problemas en el tobillo derecho que hicieron que terminara el curso inédito en Primera.

This place is under his protection now 🥅⛔ pic.twitter.com/ABzl4AdoGN — AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) September 10, 2025

Este verano, Pacheco rescindió su contrato con los catalanes en busca de una nueva aventura que ha encontrado, a sus 33 años, en Arabia Saudí. El exalbiazul ha firmado por el Al Fateh de la Premier League un contrato de una temporada, más otra opcional. «Este lugar está ahora bajo mi protección», confesó en su puesta de largo el pacense, que se suma a un equipo que el curso pasado acabó décimo en la máxima categoría del campeonato saudí y que le ha presentado como una de sus grandes incorporaciones.

Pacheco estará a las órdenes del portugués José Gomes en el conjunto de la ciudad de Al-Mubarraz. En su plantilla hay ex de LaLiga como el argentino Matías Vargas y el camerunés Karl Toko Ekambi, también fichado en esta ventana por el Al Fateh. En este ecosistema, el guardameta aspira a recuperar el tiempo perdido.