Egoitz permite obtener un buen empate al Alavés B

El Alavés B ha sumado este sábado un valioso punto en Ibaia tras empatar contra el Sestao River (1-1). Los vitorianos, con mucha garra, fueron de menos a más en el verde, lo que les valió dejarle son el triunfo a sus oponentes prácticamente sobre la bocina debido a una diana del canterano Egoitz Muñoz.

El partido inició igualado, con ambos equipos queriendo ser protagonistas con el balón. Los visitantes buscaban el error de los locales con una presión asfixiante en campo contrario, aunque sin eficacia. Tal fue el control que se tenían ambas escuadras que en los primeros compases no ocurrió nada.

Sin embargo, en el minuto 20 el choque dio un giro. Un pase en profundidad a Jon Madrazo provocó una salida tardía de Swiderski, que le derribaba y cometía penalti. El portero canadiense adivinó las intenciones de Jorge García y detenia la pena máxima por bajo, pero el rechace iba a parar a las botas del delantero verdinegro, que mandaba el balón al fondo de la red.

Con la desventaja en el marcador, el filial albiazul reaccionó y empezó a llegar a la meta defendida por Ander Irurrizaga. Sin embargo, pocos minutos después los vizcaínos volvían a la carga y ponían en apuros a los vitorianos. La mejor oportunidad de los jugadores de Molo Casas llegó en el minuto 36. Un pase en profundidad de Xanet Olaiz dejó mano a mano a Andoni Arzak contra Irurrizaga, pero este detuvo su disparó y envío el balón a córner. Antes del descanso el filial reclamó penalti por mano de un defensor visitante, pero el colegiado no señaló la pena máxima.

Tras el paso por vestuarios, el choque prosiguió con susto para el Alavés con un gol de Jon Madrazo en el 48 que, afortunadamente, era anulado por fuera de juego. Cinco minutos después era Diego Lamadrid quién disparó por alto y puso en alerta a Swiderski.

En busca de la remontada

Molo Casas movió el banquillo en busca de soluciones y dio entrada a Carlos Viso y Chema Aragüés. Las incursiones por la banda derecha del jugador aragonés cambiaron el partido y el Alavés B comenzó a incomodar a su rival. Un centro suyo en el minuto 67 estuvo cerca de aprovecharlo Arzak, pero su volea se marchó por encima del larguero.

Aitor Calle también efectuó cambios para tratar de cambiar la dinámica del encuentro. Sus futbolistas intentaban hacer daño a la contra, pero la zaga albiazul se defendía sin problemas.

En la recta final los babazorros se volcaron en busca del tanto del empate. Una vez más Aragüés, esta vez con un libre directo potente por bajo, lo buscó pero Irurrizaga lo impidió. El premio a la insistencia lo lograron los albiazules en el último minuto reglamentario. Un enorme barullo dentro del área en un saque de esquina lo aprovechó Egoitz para marcar el gol de la igualada. En el tiempo de descuento los visitantes estuvieron a punto de llevarse los tres puntos, pero su tiro fue al poste. Buen empate para el Alavés B, que se sitúa con siete puntos en la clasificación y que se enfrentará este próximo domingo a domicilio (16.30 horas) al Basconia.