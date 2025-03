En directo, Las Palmas-Alavés

20:49

Coudet, sobre Kike García

El Alavés arrancará el partido sin Kike García, su 'hombre gol'. El delantero conquense arrastra molestias en el psoas de su pierna izquierda desde el día del Mallorca. Fue titular en la anterior jornada ante el Villarreal, pero Coudet ha preferido no forzar y darle un respiro ante Las Palmas. Al menos, de inicio. «Hizo un gran esfuerzo el otro día y preferimos no tomar riesgos», ha comentado el entrenador argentino en la previa del partido. No obstante, avanza que recurrirá a él si el escenario así lo requiere. «Contamos con él en el banquillo y veremos si lo necesitamos. Posiblemente tenga minutos», ha añadido.