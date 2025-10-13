El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El día que Kike García salvó la vida a un canterano del Espanyol

El exdelantero albiazul se reencontró este domingo con el joven futbolista que sufrió una parada cardiorrespiratoria durante un entrenamiento

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Kike García se ha convertido en el particular ángel de la guarda del joven Hugo. Este futbolista de la Escola Dani Jarque del Espanyol sufrió el pasado 12 de septiembre una parada cardiorrespiratoria durante un entrenamiento en las instalaciones deportivas del conjunto perico. El exdelantero albiazul, ahora en el Espanyol, se encontraba en las gradas viendo a su hijo y detectó que pasaba algo extraño. Rapidamente encendió todas las alarmas. Los servicios médicos del club saltaron al campo para atender al futbolista.

En un momento en el que cada segundo cuenta, la rauda respuesta iniciada por Kike García salvó la vida de Hugo. El joven perico pasó por el quirófano, donde le pusieron un desfibrilador en el corazón. Ya recuperado, este domingo visitó las instalaciones del Espanyol para presenciar el entrenamiento del primer equipo. Pero sobre todo, para reencontrarse con su salvador. Un emotivo momento que grabó el club catalán.

La enorme lona que con el mensaje 'la nostra vida (nuestra vida)' que luce en uno de los laterales del campo adquiere un sentido literal en este caso. «Hay que agradecer a la vida que se ha recuperado», comenta Kike García, tras fundirse en un abrazo con el joven futbolista. «Y a ti también», responde la madre, consciente de lo que hizo por su hijo. El entrenador, Manolo González, y otros jugadores se acercaron a saludar y felicitar al chaval por su recuperación.

La plantilla del Espanyol le regaló una camiseta firmada por todos los futbolistas del primer equipo. Un regalo que guardará para toda la vida. Sobre todo, porque en el reverso tiene grabado ese 'Kike García 19' que le recordará para siempre su héroe. Un tándem en el que incluye a los servicios médicos, con los que habló a través de una videollamada. Una conversación que los sanitarios se disculparon «porque a lo mejor para traerte de vuelta te tuve que romper alguna costilla», bromearon, felices por verle sonreír.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  6. 6

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  8. 8 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El día que Kike García salvó la vida a un canterano del Espanyol

El día que Kike García salvó la vida a un canterano del Espanyol