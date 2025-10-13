El día que Kike García salvó la vida a un canterano del Espanyol El exdelantero albiazul se reencontró este domingo con el joven futbolista que sufrió una parada cardiorrespiratoria durante un entrenamiento

Kike García se ha convertido en el particular ángel de la guarda del joven Hugo. Este futbolista de la Escola Dani Jarque del Espanyol sufrió el pasado 12 de septiembre una parada cardiorrespiratoria durante un entrenamiento en las instalaciones deportivas del conjunto perico. El exdelantero albiazul, ahora en el Espanyol, se encontraba en las gradas viendo a su hijo y detectó que pasaba algo extraño. Rapidamente encendió todas las alarmas. Los servicios médicos del club saltaron al campo para atender al futbolista.

En un momento en el que cada segundo cuenta, la rauda respuesta iniciada por Kike García salvó la vida de Hugo. El joven perico pasó por el quirófano, donde le pusieron un desfibrilador en el corazón. Ya recuperado, este domingo visitó las instalaciones del Espanyol para presenciar el entrenamiento del primer equipo. Pero sobre todo, para reencontrarse con su salvador. Un emotivo momento que grabó el club catalán.

La enorme lona que con el mensaje 'la nostra vida (nuestra vida)' que luce en uno de los laterales del campo adquiere un sentido literal en este caso. «Hay que agradecer a la vida que se ha recuperado», comenta Kike García, tras fundirse en un abrazo con el joven futbolista. «Y a ti también», responde la madre, consciente de lo que hizo por su hijo. El entrenador, Manolo González, y otros jugadores se acercaron a saludar y felicitar al chaval por su recuperación.

La plantilla del Espanyol le regaló una camiseta firmada por todos los futbolistas del primer equipo. Un regalo que guardará para toda la vida. Sobre todo, porque en el reverso tiene grabado ese 'Kike García 19' que le recordará para siempre su héroe. Un tándem en el que incluye a los servicios médicos, con los que habló a través de una videollamada. Una conversación que los sanitarios se disculparon «porque a lo mejor para traerte de vuelta te tuve que romper alguna costilla», bromearon, felices por verle sonreír.

