El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Denis Suárez conduce el balón para superar a Jauregizar. Rafa Gutiérrez
Athletic 0-1 Alavés

Denis hereda la gloria de Nené y Bodipo

La férrea labor defensiva permite al bloque albiazul imponerse al Athletic en Bilbao por primera vez desde 2005

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:27

Nené y Bodipo ya tienen heredero. Denis Suárez, aliado con la fortuna, demostró que ninguna maldición es eterna. Que, por fin, San Mamés ya no ... es un estadio imposible para el Deportivo Alavés. Sin necesidad de brillar, incluso en un rol muy diferente a ese bloque protagonista que buscaba alinear Coudet, el club albiazul se hizo con uno de esos triunfos de prestigio capaces de llenar el zurrón anímico incluso más que el de puntos. Con la puntería justa y una inconmensurable seguridad defensiva, el Alavés clavó su bandera en feudo rojiblanco, algo que no hacía desde 2005, y suma siete puntos en cuatro jornadas que son un tesoro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  2. 2

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  3. 3 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  6. 6 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  7. 7

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  8. 8

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  9. 9 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  10. 10

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denis hereda la gloria de Nené y Bodipo

Denis hereda la gloria de Nené y Bodipo