Coudet: «Tenemos que recuperar fuera los puntos que perdimos en Mendizorroza»

Eduardo Coudet y la plantilla del Deportivo Alavés ya «han pasado página» de la derrota (1-2) ante el Sevilla en Mendizorroza. «Nos dolió, pero ... se vienen dos partidos en muy pocos días. Charlamos como hacemos siempre y sabemos que los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar fuera», ha confesó el entrenador argentino en la previa del partido de este miércoles (19.00 horas) en Getafe.

Un encuentro entre semana en el que la preparación ha sido más corta de lo habitual pero en el que el grupo ha analizado las razones de la derrota frente a los hispalenses. «Sin quitarle mérito al rival, nos miramos a nosotros mismos y una de las principales causas fue que estuvimos muy erráticos e imprecisos, sobre todo en la primera mitad. Tuvimos muchas pérdidas sin presión y ese contagio se pasa de un jugador a otro y es muy difícil de enderezar. Y los fallos se pagan», ha explicado el Chacho, que se queda con las cosas «positivas» del choque.

«Estamos siendo un equipo que compite y está en el partido siempre, que juega de igual a igual ante cualquier rival. Ante el Sevilla mejoramos en la segunda parte y creemos que con el tiempo nos vamos a ir viendo mejor», ha puntualizado el entrenador argentino, que no cree que 'perdieran' el duelo físico con los andaluces: «Los datos dicen que en ese aspecto fuimos superiores, pero ellos estuvieron más acertados. Somos un equipo físico».

De cara a la visita al Getafe, un conjunto «muy duro y que compite mucho» con una «idea clara» de un Bordalás que plantea siempre «partidos difíciles», el Chacho tiene en la cabeza un plan de juego que no ha querido desvelar. «Pensamos en lo que podemos generar nosotros. Queremos ser protagonistas e ir a por los tres puntos. Es un campo negado al Alavés y vamos a intentar romper la estadística», ha declarado Coudet, que ha señalado que «es posible» que haya cambios en su once con dos partidos en el horizonte en menos de una semana (Getafe y Mallorca).

«El grupo está bien, la competencia interna es buena y confío en que al que le toque jugar lo pueda hacer bien. Después son ellos los que tienen que estar a la altura. Tenemos una idea que podemos modificar. Confío en el grupo. Armamos un grupo, no un once», ha avisado Coudet.

El crecimiento de Yusi

El técnico ha analizado también la configuración de la banda izquierda, en la que están actuando dos futbolistas fuera de sitio como Diarra y Aleñá. «Vamos trabajando ofensivamente en variantes. Todos son adaptables. No hay que ver sólo cuando hay errores y dificultades. Aleñá se siente más cómodo en otra posición, pero lo puede hacer bien ahí. Ante el Levante fue el mejor y no ha dejado de tener buen nivel. En la derecha, por sus características, son jugadores (Carlos Vicente y Jonny) en sus posiciones naturales. En la izquierda Diarra es un central tirado a lateral y Carles lo puede hacer bien ahí», ha declarado Coudet, que ha puesto en valor a Aleñá, «un jugador muy importante para nosotros». También a Yusi.

«El club ha apostado por un futbolista que nos gusta a todos y es un proceso. Es cuestión de tiempo y trabajo después de venir de competir en dos categorías menos. Ha trabajado en doble jornada para mejorar en algunas aspectos y lo ha hecho muy bien. Ha mejorado muchísimo», ha sentenciado el argentino.