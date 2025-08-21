Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características» El técnico del Alavés avala la llegada del delantero y evita hablar de Jon Pacheco en la previa del partido contra el Betis, en el que no estarán Novoa y Maras

Jon Aroca Jueves, 21 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

El Chacho Coudet verá satisfecho un viejo deseo mercantil con la próxima llegada de Lucas Boyé para la delantera del Deportivo Alavés. El entrenador albiazul ha valorado de forma positiva al jugador en la previa del partido contra el Betis. «Lo quise tener varias veces. Me gustan sus características. Lo nombro porque es un hueco que se nos abrió en la delantera», ha explicado. Sobre Jon Pacheco no ha querido pronunciarse. «Veremos cómo estamos el 1 de septiembre, será nuestra realidad. Seguramente haya llegadas y salidas», ha resumido.

En cualquier caso, ninguno estará en el partido ante el conjunto verdiblanco. Novoa, que sigue sin entrenar con el grupo, así como Maras, también con problemas físicos, son las unicas dos bajas del equipo para un choque de especial exigencia. «Vamos a enfrentarnos a un gran equipo con una plantilla muy buena. Sería el partido que me gustaría tachar», ha analizado sobre el equipo de su padre futbolístico, Manuel Pellegrini.

Espera que en la cita se vean los detalles positivos que el equipo dejó ante el Levante. Entonces Tenaglia fue elegido para el puesto de central y, aunque sin confirmar su presencia, el técnico ha valorado de forma positiva su desempeño. «En su crecimiento ha sido más central que lateral. Podemos ir cambiando en función de lo que necesitemos», ha explicado.

Quiere que sus jugadores sean «protagonistas» pese a las dificultades que pueda plantear un equipo que buscará controlar el partido desde la posesión. Coudet no quiere que eso cambie la tipología de su equipo. El premio: arrancar la temporada con dos victorias consecutivas. «Sabemos las dificultades que puede poner el Betis, pero nuestra intención es ser protagonistas en cada partido y ganar», ha sentenciado.