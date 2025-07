Coudet: «En mi cabeza no está sufrir este año»

40 días después de que el Deportivo Alavés y Eduardo Coudet anunciaran la renovación del entrenador argentino hasta junio de 2026, el Chacho se ha ... sentado ante los medios para desgranar su ampliación de contrato. Lo hizo sonriente y «decidido», tal y como ha remarcado, de la decisión tomada a finales de mayo. «No tuve ninguna duda», ha apuntado el preparador, escoltado en el acto por Alfonso Fernández de Trocóniz y por Sergio Fernández.

El presidente albiazul ha agradecido la predisposición de Coudet por «volver a aceptar este reto» como hizo cuando desembarcó en diciembre. «La temporada no fue fácil pero logramos los objetivos con una jornada de antelación, con mucho trabajo y dedicación, y entendimos que era el entrenador ideal para seguir este proyecto», ha alabado Trocóniz.

«El fútbol es una industria condicionada por los resultados que no podemos controlar y de la que dependemos, pero cuando alguien lo vive con la pasión y la convicción del Chacho es todo más sencillo. Ojalá que las ideas e ilusiones que trazamos cada día se conviertan en realidad», ha añadido el director deportivo. Fernández ha puntualizado que aunque sólo ha firmado un año de contrato (sin ninguna cláusula) les gustaría que Coudet estuviera «mucho tiempo» en el banquillo de Mendizorroza. «Estamos 100% convencidos de que el Chacho debe ser nuestro entrenador», ha declarado.

Una fe que también tiene en el Alavés el argentino, «muy ilusionado» y que aceptó la propuesta del Alavés sin dudar. «Fue todo muy rápido. Todos teníamos ganas de seguir trabajando juntos. Fue un final de temporada duro pero ganamos seis meses de trabajo. Hicimos una segunda vuelta muy buena y siempre he estado muy cómodo aquí», ha señalado Coudet: «Estoy en el lugar que quiero estar. La situación particular que se dio, donde no fui juzgado por mi trabajo o resultados sino por ser 'el reemplazanete de' es pasado. Estoy contento aquí, trabajando a full para que juntos, con nuestra gente que nos da un plus, tengamos una gran temporada».

Movimientos en el mercado

Aunque no le gusta ponerse objetivos, seguir en Primera es la meta del argentino con un matiz: «Me gustaría terminar lo más arriba posible, pero lo que no está en mi cabeza es sufrir este año. Lo hicimos el año pasado injustamente por lo que mostró el equipo futbolísticamente y estamos convencidos de que podemos hacerlo ahora sin tantas apreturas».

En cuanto a la conformación del equipo, Coudet tiene claras las «limitaciones» y «dificultades» del Alavés. «Estamos enfocados en hacer una gran temporada y eso pasa por la ilusión, por conformar un grupo que se renovará con salidas y llegadas», ha explicado un Chacho consciente de que varios jugadores abandonarán Mendizorroza: «Seguramente va a haber salidas. La buena segunda vuelta que hicimos resalta individualmente a los jugadores. Complementaremos las marchas y tenemos una base sobre la que trabajar».

Respecto a su «idea», Coudet apuesta por dar continuidad a lo visto en el final del curso pasado con algunas modificaciones. «Hay un ADN, que va en la idiosincrasia del club, que transmito en todos mis equipos, que es que sea un equipo físico, que dispute todo el tiempo. Después, vamos a tratar de jugar bien al fútbol, mostrando gran personalidad. Vamos a armar un gran grupo más allá de lo que pase en el mercado», ha explicado un Coudet que aunque no ha querido entrar en cuestiones tácticas («el dibujo lo arman los momentos de los jugadores» sí ha indicado que jugará con cuatro atrás. «La temporada es larga y vamos a necesitar a todos, pero pase lo que pase estoy confiado en el grupo y que vamos a hacer una gran campaña», ha sentenciado.