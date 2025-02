Coudet busca en Aleñá y Jordán la fórmula para tener un Alavés más protagonista

Jon Aroca Martes, 18 de febrero 2025, 00:16 Comenta Compartir

Chacho Coudet sigue buscando su once. Las pruebas del técnico argentino desde su llegada al banquillo de Mendizorroza hace dos meses y medio han dado resultados dispares y una sola victoria en Liga. La última renovación, el sábado contra el Leganés, se saldó con un amargo empate (3-3). Entonces, tanto desde el inicio como con un inusual triple cambio tras el descanso, el entrenador del Deportivo Alavés encontró la fórmula para dar con una imagen más aseada de su equipo. Insuficiente para ganar, pero que al menos permitió encontrar una versión prometedora de dos futbolistas que han generado elevadas expectativas entre la hinchada albiazul: Carles Aleñá y Joan Jordán.

El primero disfrutó de su bautismo como albiazul tras no haber podido actuar contra el Getafe por la cláusula del miedo. Lo hizo como titular en el extremo izquierdo. El segundo volvió a competir tras más de un mes fuera, cuatro partidos, por culpa de unas molestias en el nervio ciático que durante buena parte de ese tiempo le habían impedido incluso entrenar. En su caso no entró de inicio, aunque sí con un papel protagonista tras saltar al campo después del descanso. Él y Aleñá compartieron un centro del campo con el que Coudet buscó reforzar el perfil creativo del equipo. Que, en definitiva, la propuesta en Butarque se asemejara cada vez más al equipo que el argentino quiere construir. Aunque ese proceso de momento haya mostrado un desempeño discreto, la idea dio un resultado prometedor.

Al menos en lo numérico, el bloque albiazul sí que logró mostrarse en Butarque más protagonista con el balón. Tuvo un 58% de posesión, una de sus cifras más altas del curso y notablemente superior a la media (43,8%) que registra. También ante el Getafe sus números de control de balón, aunque sin Aleñá ni Jordán, fueron muy superiores al del rival (66%). Un encuentro, eso sí, marcado por el perfil de un equipo azulón parapetado para mantener su ventaja en el marcador. Ahora, los albiazules afrontan otro duelo propicio para ser protagonistas ante el equipo con menor porcentaje de posesión de toda la categoría, el Espanyol (38,3%).

El medio a préstamo desde el Sevilla demostró por partida doble su notable capacidad de golpeo

Aunque la apuesta por juntar a Aleñá y Jordán en el once tuvo un componente sorprendente. Porque el canterano blaugrana no actuó ni en el doble pivote ni en la mediapunta ni acostado a la banda derecha, sus tres puestos habituales en la élite. Lo hizo como un particular extremo izquierdo que favorecía esa conducción del balón. Aleñá no tuvo nada que ver con un jugador de banda al uso y adoptó un perfil muy diferente al de Carlos Vicente por la derecha. Pero esa posición le permitía actuar por dentro y dejar la banda entera para el lateral, Manu Sánchez. Una apuesta exitosa en la eterna búsqueda de un jugador para esa banda. Tras probar en diversos momentos a Carlos Martín y el ahora lesionado Conechny -también ha tenido algunos minutos el recién llegado Cabanes-, el desempeño de Aleñá puede mantenerle en el once. También le dio la asistencia a Kike y encontró a Jordán en el 2-3.

Pendiente mejorar atrás

También Jordán tiene visos de seguir en el equipo titular. Su partido más redondo como albiazul llegó en el momento preciso. Aportó su experiencia en el centro del campo, estuvo acertado a la hora de asociarse con sus compañeros y, sobre todo, destacó por su excelente golpeo. Una faceta que apenas había podido demostrar, pero clave tanto en el gol de penalti como, sobre todo, en el disparo desde la frontal que puso al Alavés por delante. Si la confianza de Coudet en él ya era evidente antes de la lesión, su buen partido puede devolverse al once. Además, juega a su favor el mal momento que atraviesa Guevara en los últimos encuentros.

El jugador cedido por el Getafe partió desde la banda izquierda, pero con tendencia hacia dentro

La entrada de dos futbolistas entonados en el centro del campo puede permitirle a Coudet resolver uno de sus enigmas. Aunque también debe encontrar la fórmula para dar seguridad en defensa al equipo tras otro partido con demasiados errores. En el horizonte, también, la complicación de tener cuatro jugadores apercibidos -Sivera, Diarra, Guridi y Conechny- que pueden obligarle a alterar unos planes en los que han entrado de lleno Aleñá y Jordán.