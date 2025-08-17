Tres puntazos para confiar

Aunque fuera en el descuento, un salvador Tenaglia logró el gol de la victoria en el segundo palo tras aparecer oportuno para marcar otro tanto ... decisivo. Jugó de central por la izquierda, lo que quiere decir que este Alavés tiene margen de mejora. Físicamente, lo intentó hasta el final pese al mazazo del empate tras un rechace de Sivera, después de una primera parte donde el equipo fue de menos a más.

El Alavés se adelantó en el marcador por medio de un cabezazo a placer de Toni Martínez. Tuvo que ser tras un córner que no quiso blocar el portero del Levante para que Pablo Ibánez recuperara el balón que Aleñá centró con su guante izquierdo. A destacar sobre todo, que el Alavés marcó en casa los tiempos del partido con combinaciones en el campo contrario y una presión al rival donde Antonio Blanco destacó. Esta vez, el lugarteniente del cordobés fue el todoterreno navarro, que, junto a Guridi, formó un trivote de lo más sólido.

Es verdad que no hubo exceso de ocasiones, con Mariano como segundo delantero intentándolo al final –fichaje sorpresa con tiempo futuro para valorar y con pasado madridista– e incluso Abde, que abrió el debate de los fichajes que hacen falta. Porque aparte de la reivindicación del argelino, convendría fichar a un extremo izquierdo, por mucho que ayer también el brasileño Calebe aprovechara sus contados minutos.

En defensa debutaron como titulares otras dos novedades, como Parada por la izquierda y Jonny por la derecha, ambos más que cumplidores. También se consumó a la desesperada el debut de Yusi en una banda donde se necesita más profundidad. Hace falta, sin embargo, un tercer delantero tras la cesión de Villalibre al Racing, que ya ha mojado en Segunda.

En frente, un recién ascendido Levante, que sólo se puso las pilas tras la continuación con su ya veterano comandante Morales sobre el campo. Tuvo que adelantar la posición de su tercer central para equilibrar la medular, pero en cuanto igualó volvió a dar un paso atrás con los cambios para terminar castigado. Y como resumen y aparte del resultado y juego del equipo, es evidente que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, Y más cuando quedan un poco más de dos semanas para el cierre del mercado.

Pero a bote pronto y como ya se veía al final de la temporada pasada, hay tres puestos claros que se necesitan reforzar. Las ventas de Mouriño, Conechny y Panichelli, obligan a completar tres puestos esenciales para la competencia, tanto externa como interna del conjunto. Un central para la defensa, un extremo izquierdo para la medular y un tercer delantero. Es importante acercarnos cuanto antes a estos objetivos, porque jugárnosla otra vez al mercado de invierno sería imprudente, por mucho que ayer se consiguieran tres puntazos para la confianza.

La portería y el centro del campo defensivo son nuestras mejores armas a día de hoy. Esperemos que no haya salidas importantes. Eso sí, otra vez ha habido que fichar a muchos sustitutos por una política deportiva inestable. Como contrafuerte, tenemos a priori la continuación de un entrenador como Coudet, con el dicho de más vale viejo conocido que bueno por conocer y que ya consiguió la anterior salvación, habiendo podido dar su palabra para la confección de la actual plantilla. Espero que no se repita otro caso Abqar, como central joven al que no se ha podido retener por no haber previsto con más antelación su eclosión. En definitiva, primeros brotes verdes que no nos deben cegar para ver el final del bosque.