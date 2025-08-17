El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres puntazos para confiar

El Alavés muestra brotes verdes en su estreno, pero no debe olvidar que todavía necesita fichar un central, un extremo zurdo y un delantero centro para no jugársela en el mercado de invierno

Carlos Martínez

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:17

Aunque fuera en el descuento, un salvador Tenaglia logró el gol de la victoria en el segundo palo tras aparecer oportuno para marcar otro tanto ... decisivo. Jugó de central por la izquierda, lo que quiere decir que este Alavés tiene margen de mejora. Físicamente, lo intentó hasta el final pese al mazazo del empate tras un rechace de Sivera, después de una primera parte donde el equipo fue de menos a más.

