El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Boyé, agarrado por Juan Iglesias, en una de las últimas acciones del choque.

Un punto agridulce

Era una gran oportunidad para ganar y reconozco que me asusté cuando vi la alineación. Nos tenemos que fiar de quien ve a los jugadores en todos los entrenamientos

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:57

El empate no me deja un gran sabor. Y me explico. Tengo que reconocer que cuando vi la alineación con ocho cambios del 'Chacho' Coudet, ... me asusté un poco. Me parecía más un partido de pretemporada. Y no, no porque no confíe en la calidad de todos los integrantes de la plantilla, sino porque muchos jugadores no habían actuado nunca juntos un partido de competición oficial. Pero nos tuvimos que fiar de quien los ve en todos los entrenamientos, aunque al principio del partido se notara cierta falta de rodaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un punto agridulce

Un punto agridulce