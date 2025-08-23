Falta profundidad por las bandas

Aunque le pudo discutir la posesión del balón al Betis, al Alavés le faltó 'punch' para sacar algún punto de Sevilla. De hecho, empezó la ... contienda mandón con el balón, pero enseguida el rival se puso las pilas para igualar el juego e incluso mejorarlo hasta el descanso. Si el albiazul Guridi no hubiera perdonado pronto una clara ocasión de gol, otro gallo hubiera cantado hasta que el local Lo Celso sí cruzó la pelota con calidad a las mallas. El lateral albiazul Parada ayudó con una participación blanda en su acción de defensa en la jugada del tanto bético. Porque el técnico Coudet siguió centrando la posición de Aleñá para equilibrar la medular, pero volvió a perder profundidad.

Al conjunto andaluz no le falta esa virtud y llegó con más peligro por las bandas. Carlos Vicente tuvo que desgastarse para defender la suya –incluso acabó el partido de lateral–, lo que hizo perder mucha mordiente en ataque. Y tras la reanudación, más de los mismo, con el Betis perdonando varias veces la puntilla, de nuevo con el portero Sivera de salvador y el Alavés intentándolo a falta de media hora con un triple cambio.

El extremo Abde puso algo más de picante en la banda izquierda, Mariano hizo las veces del solitario Toni Martínez y Guevara sustituyó al amonestado Ibáñez en la medular. Y más tarde, Calebe lo intentó con su técnica cerca del área contraria. El debut del joven Pinillos dejó, al menos, la nota más positiva. Pero insisto en que se enmarañó demasiado el juego alavesista en el centro del campo y no se aprovecharon los espacios por las bandas. Es decir, se sacrificó llegada por control, y cuando encima tienes que remontar, hubo carencia de ideas para buscar las espaldas del oponente local.

El club albiazul parece haber visto las orejas al lobo para invertir en fichajes sin tanto pudor; la permanencia bien lo merece

Fue una oportunidad perdida ante un Betis todavía por hacer a falta de cerrar el mercado estival. El Alavés indultó su inconsistencia y a veces irregularidad , como lo demuestran nuestras últimas visitas. Sí es verdad que en las áreas atesora más calidad que nosotros, pero tampoco le forzamos con claridad a errar. Es decir, el contrincante fue esta vez justo vencedor. Sacó chispas a sus jugadores y protagonizó una puesta en escena que contrarrestó de cuajo las intenciones vitorianas.

Por lo que respecta al alavés y a domicilio, habrá que intentarlo con más recursos ofensivos, no sólo conformarse con mantener la posesión de la pelota. Es como se suele decir lo de desvestir a un santo para vestir a otro y en este sentido Coudet debe jugar sus cartas y la polivalencia de sus jugadores para sumar. Y sobre todo en casa, donde residirá la clave de la salvación. Quizás hay que arriesgar con más velocidad en campo contrario y forzar más jugadas al contragolpe y a balón parado. La próxima visita del Atlético de Madrid a Vitoria será buena prueba de fuego para testar el grado de sufrimiento que nos puede deparar una temporada, por lo menos más planificada que otras veces.

En este sentido, borrón y cuenta nueva, ya que por lo menos, la plantilla tiende a completarse para aumentar la competitividad, con otro delantero contrastado como Boyé, aunque la temporada pasada tuviera que jugar en Segunda. Y el central zurdo Pacheco cedido por la Real para apuntalar la zaga, a falta de un extremo izquierdo tipo Carlos Vicente, que bien podría ser Juan Cruz del descendido Leganés. Poco más de una semana para aguantar hasta Navidad y donde se espera que el plantel dé la talla. Por lo menos y a raíz del último descenso, se han visto las orejas al lobo para invertir sin tanto pudor a sabiendas de que la permanencia en Primera lo merece a todas luces.