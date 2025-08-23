El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez pugna por un balón aéreo con Pau López, que atrapa la pelota.

Falta profundidad por las bandas

El Alavés sacrificó la llegada por el control en el centro, pero acusó la falta de ideas cuando necesitaba ir a por la remontada. Es como desvestir un santo para vestir a otro

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Sábado, 23 de agosto 2025, 01:16

Aunque le pudo discutir la posesión del balón al Betis, al Alavés le faltó 'punch' para sacar algún punto de Sevilla. De hecho, empezó la ... contienda mandón con el balón, pero enseguida el rival se puso las pilas para igualar el juego e incluso mejorarlo hasta el descanso. Si el albiazul Guridi no hubiera perdonado pronto una clara ocasión de gol, otro gallo hubiera cantado hasta que el local Lo Celso sí cruzó la pelota con calidad a las mallas. El lateral albiazul Parada ayudó con una participación blanda en su acción de defensa en la jugada del tanto bético. Porque el técnico Coudet siguió centrando la posición de Aleñá para equilibrar la medular, pero volvió a perder profundidad.

