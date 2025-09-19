El asado del Sevilla antes de enfrentarse al Alavés: «Les hemos estudiado toda la semana» El entrenador del conjunto hispalense, Matías Almeyda, elogia que el equipo albiazul «tienen una buena estrategia de juego y son combativos»

El Sevilla quiere que Vitoria sea el 'kilómetro 0' de su nueva etapa. El punto de partida desde el que relanzarse deportivamente. Su entrenador, Matías Almeyda, es consciente de la compleja situación (afectada sobre todo por el apartado institucional) que vive el club. De ahí que esta semana, antes de empezar a preparar el partido, la plantilla se reuniese en la casa del técnico argentino para comer. «El asado tiene un significado, no es sólo cocinar. Pensamos en alguien, en el grupo». Buscó hacer piña. Acorazar una tropa que persigue escampar la tormenta en Mendizorroza.

La tarea se antoja compleja. Al menos, así lo reflejan las estadísitcas. El Alavés encadena seis partidos sin conocer la derrota al calor de su afición. Desde aquel partido en abril en el que el Real Madrid (0-1) consiguió robar el botín del feudo vitoriano. «Es un equipo difícil que en su casa se hace fuerte», ha reconocido el técnico hispalense, quien ha elogiado la preparación del cuadro babazorro a manos de Coudet. «Tienen una buena estrategia de juego y son combativos».

Ese mismo plan que le ha permitido romper el maleficio de San Mamés, donde encadenaba dos décadas sin triunfos, y dar un salto en el juego. Lo que, ha reconodido Almeyda, les ha obligado a emplearse a fondo para tratar de buscar el talón de Aquiles albiazul. «Hemos estudiado durante toda la semana al Alavés». Aunque el foco es muy amplio, dado que primero deben reconstruir su 'muralla'. «Vamos en la búsqueda del juego, de la presión, pero también de no conceder tanto. Y aquí se ha concedido mucho en fase defensiva. Hay que ir achicando errores».

El entrenador del conjunto del Sánchez Pizjuán demanda tiempo. «Nosotros estamos en construcción. Llevamos cuatro partidos y tenemos que ir a por más puntos, pero vamos por el buen camino», ha reconocido, consciente de las dificultades a las que deben sobreponerse. «Somos el equipo que menos ha invertido, y no lo usamos como excusa», en referencia a la situación económica del Sevilla, el equipo con el límite salarial más bajo de Primera.

«Somos conscientes del periodo que se vivió, se está viviendo y del que a poco se va saliendo; si se saliera rápido sería perfecto», ha anhelado. Señal de que entonces ya podría contar con mejores armas para construir un barco que pueda llevar a buen puerto. «Dios quiera que encontremos pronto ese momento de felicidad plena, futbolistica y de tranquilidad».

