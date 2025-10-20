Coudet: «Salir de inicio no significa ser el jugador más importante de un partido»

Jon Ander Goitia Lunes, 20 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Mostraba la realización las imágenes de Carlos Vicente y Abde antes de dar paso a la entrevista con Coudet en la previa del Alavés-Valencia. El entrenador argentino ha apostado por repetir el once que sacó ante el Elche, donde está Abde y vuelve a repetir suplencia el aragonés. «El último partido fue muy bueno y vamos a internat repetir», ha apuntado. Sin que le preguntasen directamente por nombres propios, el Chacho repitió que el partido dura 90 minutos y lo juegan hasta 16 hombres (por los cinco cambios). «Iniciar no significa ser el jugador más importante de un partido, así que los que están fuera vamos a necesitar que estén metido al cien», ha añadido.

Lo que el técnico albiazul vuelve a dejar claro es que en su pizarra ha diseñado la misma estrategia que consiguió romper la imbatibilidad del Elche en un partido redondo, donde los vitorianos firmaron 24 remates y 14 saques de esquina. Entre medias, un parón que rompió el ritmo quizá en el momento menos deseado pero del que hace una lectura positiva. «Nos ha venido bien porque teníamos un par de bajas (Mariano, Calebe y Diarra) que hemos podido recuperar. «Hemos trabajado mucho, ojalá lo podamos reflejar en el campo».

Repetir el resultado pasa por superar a un Valencia que llega herido a Mendizorroza: sólo un punto a domicilio en este arranque liguero y una víctoria en Vitoria en los últimos ocho enfrentamientos. «Son datos y los datos no juegan. Tienen un gran equipo y va a ser difícil. Tienen jugadores de jerarquía. Va a ser un partido duro. Pensamos más en nosotros», ha concluido.

