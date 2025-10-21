El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

SIvera pide calma a su defensa mientras Tenaglia reparte órdenes. Igor Martín

El Alavés y Sivera son el muro de LaLiga

El alicantino es el Zamora tras dejar su meta a cero ante el Valencia. Los albiazules apenas han recibido 8 goles en 9 jornadas

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 21 de octubre 2025, 01:03

Las ocasiones que se multiplicaron en el área de Julen Agirrezabala, que tuvo que emplearse a fondo para evitar que elDeportivo Alavés no se llevara ... el triunfo, apenas brotaron en la zona de peligro vitoriana. La defensa albiazul volvió a desactivar los ataques rivales. El muro formado por Jonny y Yusi en los laterales y Tenaglia y Pacheco como centrales fue infranqueable para un Valencia que apenas inquietó a Sivera, que dejó su segunda portería a cero de la temporada. Después de echar el candado a su meta en San Mamés, el cancerbero alicantino lo hizo en Mendizorroza colocándose como Zamora del torneo con ocho tantos encajados en nueve jornadas. El Alavés es el equipo menos goleado de todo Primera.

