El Alavés y Sivera son el muro de LaLiga

Las ocasiones que se multiplicaron en el área de Julen Agirrezabala, que tuvo que emplearse a fondo para evitar que elDeportivo Alavés no se llevara ... el triunfo, apenas brotaron en la zona de peligro vitoriana. La defensa albiazul volvió a desactivar los ataques rivales. El muro formado por Jonny y Yusi en los laterales y Tenaglia y Pacheco como centrales fue infranqueable para un Valencia que apenas inquietó a Sivera, que dejó su segunda portería a cero de la temporada. Después de echar el candado a su meta en San Mamés, el cancerbero alicantino lo hizo en Mendizorroza colocándose como Zamora del torneo con ocho tantos encajados en nueve jornadas. El Alavés es el equipo menos goleado de todo Primera.

«Es pronto. Aún quedan partidos ante equipos grandes y muchas veces están ahí las diferencias, pero dejar la portería a cero siempre es bueno», confesó en rueda de prensa Sivera, que alabó el «esfuerzo» a «nivel defensivo» de todo el equipo. «No es sólo una cuestión de la línea de atrás. Es de todos, empezando por Toni y Boyé y llegando hasta los centrales y los laterales», añadió el alicantino, corroborando las palabras del Chacho. «Es un trabajo que empieza en el delantero. Si soy defensor del Alavés no quiero que me hagan ningún gol. Es todo un desafío. Siempre trabajamos en las dos áreas», explicó el argentino.

0,89 Goles Es la media de tantos encajados por partido por Sivera en este arranque de curso

Una solidez que permite a Sivera ser el portero menos goleado del campeonato, con una media de 0,89 tantos encajadas por encuentro, superando a Unai Simón (Athletic), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Sergio Herrera (Osasuna), que han recibido nueve dianas en nueve duelos (uno por choque). Una fortaleza cincelada en un momento complejo, en el que la sanción de 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés y la lesión –ya recuperado– de Moussa Diarra en el pie dejó a la zaga babazorra en cuadro toda vez que Maras no cuenta en el equipo.

«Hemos tenido alguna desgracia, pero hemos sabido reponernos. Todos estamos dando el máximo en la posición que sea, lo que habla muy bien de la actitud y las ganas de mejorar y seguir creciendo del equipo», afirmó el alicantino.

El Chacho ha encontrado su pareja de centrales en un contexto en el que no le sobran las opciones. El argentino, que «disfruta tanto de central como lateral», se compenetra a la perfección con el zaguero navarro. Dos torres que sujetan el castillo vitoriano, protegido en los costados por la seguridad de un Jonny impenetrable y un Yusi cada vez más sólido atrás. Una fórmula que dibuja un Alavés que es el conjunto menos goleado de Primera. 8 tantos encajados que mejoran los 9 recibidos por Real Madrid, Elche, Athletic y Osasuna. «Es una cifra más que positiva», alabó Sivera.

«Es pronto, pero es una cifra positiva y refuerza el trabajo del equipo», afirma Sivera

El Alavés está dando en este arranque de temporada continuidad a la seguridad defensiva que le dio la permanencia el curso pasado. En las últimas nueve jornadas de la temporada 2024-25, los albiazules apenas encajaron cuatro goles y dejaron cinco veces su portería a cero. Una buena línea atrás que ha seguido en este inicio a pesar de las ausencias en el eje de la zaga.

«Nos patean y generan muy poco», repite un Coudet que moldea en Ibaia a una retaguardia en la que Sivera es el Zamora. 25 años después del galardón que logró Martín Herrera (2000), el Alavés trabaja para que su solidez atrás les permita evitar sufrir por la salvación.